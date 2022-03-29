Компанія Decathlon заявила про призупинення своєї роботи у Росії.

Французька компанія Decathlon повідомила про призупинення своєї роботи у Росії, тому що через санкції не може виконати поставки своєї продукції до РФ.

Компанія розмістила в себе на сайті офіційну заяву.

"Підрозділ солідарності Decathlon, розташований у Польщі, який близький до потреб, централізує наші пожертви (обладнання та основні продукти на суму 2,6 мільйона євро) місцевим неурядовим організаціям. Ми також створили фонд солідарності на 1 млн євро для підтримки українців", - також заявили в Decathlon.

В Decathlon додали, що й надалі підтримуватимуть "2500 членів російської команди, деякі з яких працюють у компанії від 2006 року".

Суворо дотримуючись міжнародних санкцій, Decathlon зазначає, що умови поставок більше не виконуються для продовження діяльності в Росії. Decathlon змушений призупинити роботу своїх магазинів на теренах РФ.

"Наші зусилля одразу зосередилися на безпеці та підтримці наших 125 українських членів команди, які також скористалися солідарністю своїх колег із сусідніх країн, щоб допомогти їм знайти житло, або навіть прийняти їх у свої домівки чи допомогти їм у їхніх адміністративних процедурах", - додали в компанії.

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