За словами німецького політика, у цьому питанні Європа розраховує на Німеччину.

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц обіцяє очолити спільний європейський підхід до президентства Дональда Трампа та відкинув ідею про те, що у відносинах із США тепер будуть домінувати європейські ультраправі, пише Euractiv.

Також Мерц закликав європейських партнерів "розробити спільну стратегію", аби об'єднаними зусиллями співпрацювати з новою владою США.

"І Німеччина повинна взяти на себе провідну роль. Європа чекає на Німеччину", - наголосив лідер Християнських демократів (ХДС) в інтерв'ю німецькій телерадіокомпанії Deutschlandfunk.

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Попри те, що Трамп запросив кількох європейських ультраправих політиків на свою інавгурацію, Мерц не вважає, що у відносинах з США тепер будуть домінувати такі лідери, як Джорджія Мелоні з Італії та Віктор Орбан з Угорщини.

"Це не означає, що Дональд Трамп не буде вести розумні переговори з усіма іншими, якщо це буде в американських інтересах", - підкреслив політик.

Що Фрідріх Мерц каже про Україну

Раніше кандидат у канцлери Німеччини заявив, що німецькі миротворці з'являться в Україні лише за згодою Росії. За його словами, для участі Німеччини у миротворчих операціях необхідний мандат, який відповідатиме міжнародному праву.

Також Мерц вважає, що допомогу українським біженцям у Німеччині потрібно урізати. Він зазначив, що німецький уряд занадто марнотратно витрачає бюджетні гроші.

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