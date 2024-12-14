Фрідріха Мерца вважають головним претендентом на крісло канцлера, тому його слова мають значення.

Українські біженці в Німеччині повинні отримувати меншу допомогу, ніж зараз. Про це в інтерв'ю газеті Rheinische Post заявив голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц, якого вважають потенційно наступним канцлером Німеччини.

За його словами, українці, яким у Німеччині зараз виплачують "допомогу для громадян", мають отримувати скромнішу допомогу, передбачену для звичайних прохачів притулку. Цю заяву він зробив, критикуючи чинний німецький уряд, який, на думку Мерца, занадто марнотратно витрачає бюджетні гроші.

Зокрема політик назвав "найбільшою, буквально вибуховою статтею витрат" німецького бюджету саме "допомогу для громадян", яку виплачують аж ніяк не тільки українцям.

Відео дня

"Нам необхідно знову поставити систему з голови на ноги. Поняття "допомога для громадян" зникне. Ми плануємо запровадити нову базову соціальну допомогу. Ми покладемо край нелегальній міграції і таким чином скоротимо великі витрати бюджету. Біженців з України, які знову прибувають, ми переведемо з "допомоги для громадян" на допомогу, передбачену законом про допомогу для шукачів політичного притулку. Разом із цим ми одразу надамо їм дозвіл на роботу і прискоримо процес визнання їхніх професійних кваліфікацій", - заявив Мерц.

Зокрема політик розкритикував нинішню систему, коли іноземець спершу має вивчити німецьку мову на курсах, щоб йому дозволили працевлаштуватися. На думку Мерца, вивчити мову набагато простіше на роботі, ніж на курсах, яких, до того ж, на всіх не вистачає.

Українські біженці в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, на початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт із повернення українців з-за кордону. Він буде реалізовуватися спільно з Німеччиною. У чому суть проєкту, поки не дуже зрозуміло.

Також ми розповідали, що в Шотландії голова міської ради Единбурга подав у відставку після звинувачень у домаганнях до українських біженок. Поліція Шотландії підтвердила, що розслідує скаргу на неналежну поведінку чиновника.

Вас також можуть зацікавити новини: