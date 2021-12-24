Йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 20 років та штраф.

У Воронезькій області Росії затримали військового, який нібито працював на українську розвідку. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомили у Федеральній службі безпеки.

Воронезький гарнізонний військовий суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Читайте такожУ Росії спалахнула масштабна пожежа у військовій частині (відео)Військового звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого статтею 275 КК Росії (Державна зрада). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 20 років та штраф.

За даними ФСБ, чоловіка нібито завербувала військова розвідка України. Він начебто збирав інформацію про діяльність Збройних сил Російської Федерації, а витік такої інформації за кордон міг "завдати шкоди обороноздатності" країни.

Як повідомляв УНІАН, в Україні заочно судитимуть співробітника ФСБ РФ, який брав участь у захопленні у 2014 році управління прикордонної служби в Криму.

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