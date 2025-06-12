Натомість очікується низка спільних заяв щодо окремих тем, обговорених в межах саміту "Великої сімки".

Країни G7 цього року можуть обійтися без спільного комюніке. Розбіжності між США та партнерами поглиблюються, пише Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що лідери країн "Великої сімки" не планують досягати консенсусу щодо спільного підсумкового комюніке на саміті, який відбудеться наступного тижня в Канаді. Це рішення відображає глибокі суперечності, зокрема щодо війни в Україні, кліматичної політики та соціальних питань, між США та іншими членами об’єднання.

Замість традиційного єдиного документа очікуються кілька спільних заяв за окремими темами. Такий підхід, за словами джерел, є ініціативою канадської сторони, яка прагне уникнути повторення ситуації 2018 року, коли тодішній президент США Дональд Трамп вийшов зі спільного комюніке через кілька годин після його підписання.

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Прем’єр-міністр Канади Марк Карні сподівається зменшити напруження у відносинах із США та зосередитися на конструктивних переговорах з питань торгівлі, безпеки та глобальних викликів.

Минулорічне комюніке містило 36 сторінок і включало заяви про підтримку України, боротьбу зі зміною клімату та просування гендерної рівності. Проте адміністрація Трампа змінила політичний курс США, відмовившись від цих принципів на користь власної ізоляціоністської позиції.

На цьогорічному саміті лідери країн G7 обговорять, серед іншого, штучний інтелект, енергетичну безпеку, лісові пожежі, а також конфлікти в Україні та на Близькому Сході. До саміту приєднається і президент України Володимир Зеленський, а також лідери Індії, Бразилії, Мексики та інших країн.

Як зазначила Кейтлін Велш з Центру стратегічних та міжнародних досліджень, адміністрація Трампа надає перевагу мінімалізму та вважає, що краще не мати угоди, ніж мати погану. Тим часом Канада прагне повернути G7 до її традиційної ролі — платформи для сприяння глобальній стабільності.

Саміт G-7 - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Офісі президента України розраховують, що їм вдасться організувати зустріч Володимира Зеленського із американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту G7, який відбудеться 15-17 червня.

Як зазнчив керівник ОП Андрій Єрмак, нещодавній візит української делегації до США на чолі з першим віцепрем’єром Юлією Свириденко мав на меті, в тому числі, й підготовку можливої зустрічі Зеленського і Трампа під час саміту країн Групи семи у Канаді.

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