За словами Єрмака, США продовжують упевнено підтримувати Україну.

В Офісі президента України (ОП) розраховують, що їм вдасться організувати зустріч Володимира Зеленського із американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту G7, який відбудеться 15-17 червня. Про це сказав керівник ОП Андрій Єрмак, повідомляється на офіційному сайті.

Він стверджує, що нещодавній візит української делегації до США на чолі з першим віцепрем’єром Юлією Свириденко мав на меті, в тому числі, й підготовку можливої зустрічі Зеленського і Трампа під час саміту країн Групи семи у Канаді.

"Наш візит був підготовкою в тому числі до, я думаю, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Трампом на полях зустрічі G7 в Канаді, яка відбудеться вже за 10 днів. Це був один із важливих кроків підготовки цієї розмови", - заявив Єрмак.

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За його словами, йшлося також про продовження військової допомоги Україні. Він наголосив, що конгресмени, які брали участь у зустрічі, підтримали продовження постачання військової допомоги та продаж зброї для України державам-партнерам. Єрмак зазначив:

"Україна розраховує, що Сенат США підтримає законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та про запровадження вторинних обмежень щодо країн і компаній, які допомагають державі-агресорці обходити санкції".

Візит української делегації в США

Раніше Єрмак казав, що українська делегація у Вашингтоні обговорила з командою Трампа посилення санкцій проти РФ

"Ми обговорили в Білому домі, Держдепартаменті та Конгресі нові санкції проти РФ. Вони мають бити по болючому - енергетиці, нафті, банках. Так, санкції працюють. Але їх має бути більше й швидше. І вони мають бути скоординовані з ЄС", - зазначав він.

За його слвоами, іншим питанням, яке підняла Україна у Вашингтоні, є повернення українських дітей.

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