Поштовхом до угоди про безпеку стало бажання заходу збільшити підтримку Києва.

У міру того, як Україна вступає у вирішальний етап війни з Росією, лідери США і НАТО об'єднуються навколо зміцнення української оборони і прагнення гарантувати суверенне майбутнє країни. Це модель безпеки, яку західні лідери, включаючи президента Байдена, порівнювали з тим, що є зараз у Ізраїлю.

Видання The Wall Street Journal пише, що через кілька місяців війни запекла боротьба за Бахмут зайняла центральне місце. Але після того, як минулими вихідними майже повністю зруйноване українське місто потрапило до рук групи російських найманців "Вагнер", у центрі уваги опинилося більш серйозне завдання: як перетворити країну на оплот проти російської агресії.

Польський президент Анджей Дуда заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, що угода про безпеку для України в ізраїльському стилі буде віддавати пріоритет поставкам зброї і передовим технологіям. За словами західних офіційних осіб, знайомих з ходом переговорів, ця угода про безпеку буде пов'язана з процесом просування до майбутнього членства України в НАТО, але не призведе до фактичного повороту Організації Північноатлантичного договору в бік будь-якого конфлікту з Росією.

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"Обговорення цього питання триває прямо зараз", - сказав Дуда, який був одним з найстійкіших прихильників України в її зусиллях з відбиття російського вторгнення.

Дуда не уточнив, яку зброю або технології можуть бути передані Україні відповідно до угоди, але Польща вже поставила Києву радянські літаки МіГ-29, серед іншої військової техніки.

А минулого тижня Байден сказав своїм колегам з "Великої сімки", що США підтримають навчання українських пілотів польотам на винищувачах F-16, що є важливим кроком на шляху до постачання винищувачів американського виробництва.

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко попередив у суботу, що відправка F-16 в Україну призведе до ескалації конфлікту.

"Ми бачимо, що західні країни продовжують дотримуватися сценарію ескалації, який несе для них величезні ризики", — сказав він, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Враховуючи, що до членства Києва в НАТО, можливо, ще кілька років, низка зобов'язуючих домовленостей про безпеку стане способом негайно допомогти українським військовим, оскільки вони готуються до очікуваного контрнаступу, спрямованого на витіснення Росії з території, на яку вона претендувала після штурму країни у 2022 році.

Поштовхом до угоди про безпеку стало прагнення заходу збільшити свою підтримку Києву, в тому числі надати танки, сучасні системи ППО американського і німецького виробництва, а також збільшити виробництво снарядів і боєприпасів, необхідних на передовій. Частина мільярдів доларів Західної військової допомоги, призначеної для забезпечення України, а не Росії, визначає її майбутнє.

За словами Дуди, Байден, який відвідав Польщу в лютому, обговорив концепцію ізраїльської моделі. В даний час вона набирає обертів серед західних союзників в рамках порядку денного саміту НАТО в липні у Вільнюсі. Очікується, що угода про безпеку, заснована на пропозиції, відомій як Київська угода про безпеку, буде підписана після саміту НАТО, повідомили офіційні особи, знайомі з ходом переговорів.

Представник адміністрації США сказав, що обговорення ізраїльської моделі виникло як спосіб вирішення основних проблем безпеки України, визнаючи, що вона не скоро отримає членство в НАТО. Але навіть якщо це в загальних рисах засноване на ізраїльській моделі безпеки, сказав чиновник, контури оборонної угоди України залишаються мінливими.

"Ми все ще обговорюємо з Україною, союзниками і партнерами, як буде виглядати модель", — сказав офіційний представник США.

Ізраїль не є членом НАТО, і США не зобов'язані приходити на допомогу країні за договором. Але Ізраїль протягом десятиліть мав особливі стосунки зі США, оскільки він був найтривалішим партнером Вашингтона на Близькому Сході, а також найбільшим сукупним одержувачем іноземної допомоги США з часів Другої світової війни.

Допомога США Ізраїлю в даний час викладена в 10-річних угодах, і остання з них зобов'язує Вашингтон надати військову допомогу на суму 38 мільярдів доларів в період з 2019 по 2028 рік.

Подібна домовленість з Україною може змінити хід її нинішнього конфлікту з Росією, кажуть західні офіційні особи.

"Сьогодні Росія повинна зрозуміти, що Україна отримала ці гарантії безпеки і що вони не зникнуть ні з часом, ні з втомою Заходу", — сказав Дуда, підкресливши, що ця пропозиція не буде пов'язана ні з яким мирним процесом або переговорами між Києвом і Москвою.

Кремль заявив у 2021 році, що вступ України до НАТО буде червоною лінією. Україна не стала частиною Альянсу, але Росія все одно вторглася в країну.

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що мета України — повернути собі всі землі, захоплені Росією з 2014 року, включаючи Крим. Він відкинув ідею припинення вогню з Росією, стверджуючи, що будь-яка пауза в бойових діях дозволить виснаженим збройним силам Москви перегрупуватися і почати нові атаки в майбутньому.

Концепція ізраїльської моделі була вперше розроблена у вересні Андрієм Єрмаком, головним помічником Зеленського, і Андерсом Фог Расмуссеном, колишнім главою НАТО, за словами людей, знайомих з її походженням.

"Україні потрібні залізні і міцні гарантії безпеки", — сказав Єрмак у заяві для журналу. Він додав, що такі гарантії повинні залишатися в силі до тих пір, поки його країна не вступить в НАТО.

Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Литві, де Альянс, як очікується, створить новий орган, відомий як Українська рада НАТО, який послужить воротами до майбутнього членства, заявили кілька європейських і натівських офіційних осіб. За словами офіційних осіб, Україна матиме право скликати засідання Ради і звертатися за допомогою, яку потім надаватимуть окремі країни-члени.

США будуть виступати в якості головного гаранта заходів безпеки за участю європейських членів НАТО, сказав Фабріс Потьє, колишній політичний керівник НАТО і помічник Расмуссена, який допоміг розробити пропозицію і представив її урядам деяких західних країн.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Офіційний Київ має намір вступити в НАТО, щоб отримати дієві гарантії безпеки про ненапад в майбутньому, в тому числі і з боку Російської Федерації. На даний момент Україна не може вступити в Альянс через війну з РФ, але робить все можливе, щоб приєднається до договору Північноатлантичного союзу після перемоги над російськими окупантами.

21 травня 2023 року президент Володимир Зеленський закликав лідерів "Великої сімки" визначитися щодо гарантій безпеки для України до саміту НАТО у Вільнюсі.

Зазначається, що Україна очікує отримати чіткі сигнали щодо вступу до НАТО вже в липні. Адже Київ подав заявку на вступ до Альянсу в прискореному порядку 30 вересня 2022 року.

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