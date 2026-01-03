Україна прискорила роботу над гарантіями безпеки та відновленням, - Зеленський

Зеленський зазначив, що деякі документи все ще належить доопрацювати.

Україна передала партнерам весь пакет документів щодо майбутньої мирної угоди. Про це розповів журналістам президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з радниками з питань національної безпеки держав-членів "коаліції охочих".

"Я хочу подякувати насамперед нашим партнерам - близьким, важливим партнерам - і сьогодні їхнім радникам з національної безпеки. Сьогодні вони присутні в Україні. Ми довго чекали цього приїзду. Для нас це дуже важливо. Що стосується Києва: у нас було багато зустрічей у Європі, у Сполучених Штатах Америки. Сьогодні така кількість - 18 радників національної безпеки - перебувають в Україні. Для нас це був важливий момент і точка, з якої ми починаємо рухатися ще швидше. Я думаю, на дипломатичному треку. Я думаю, ви все це бачили останній місяць-півтора", - сказав український лідер.

Зеленський розповів, що Україна поділилася всіма необхідними документами, пов'язаними з мирним врегулюванням війни, з радниками з національної безпеки країн-партнерів. Він зазначив, що деякі документи все ще належить доопрацювати.

"І ми розраховуємо, що саме ці доопрацювання будуть у столицях країн Європи, плюс Канада, Японія та інші представники "коаліції охочих". Усе це буде опрацьовано під час наших зустрічей і протягом січня місяця. Ми приділяємо цьому дуже багато часу", - додав президент.

Зеленський заявив, що наразі триває робота над трьома конкретними планами: гарантіями безпеки для України, пакетом Prosperity ("Процвітання") і Sequencing.

"Наші плани на сьогодні, коли ми поділилися пакетом гарантій безпеки: далі пакет Prosperity. Це відновлення України - те, які напрацювання у нас були зі Сполученими Штатами Америки, а також Sequencing-план. Це план "крок за кроком": що ми збираємося робити і що ми будемо робити", - пояснив президент.

Зеленський додав, що 5 січня відбудеться зустріч начальників генеральних штабів у Європі, а 6 січня - зустріч на рівні лідерів у Парижі, на якій буде доопрацьовано безпекові документи. Після цих контактів Україна розраховує на результативну спільну зустріч із представниками США.

"Ми хотіли б, щоб усе це відбулося протягом січня, до кінця січня. Це на сьогодні наші плани", - резюмував президент.

Україна і США погодили військовий документ - що відомо

Раніше начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов повідомив, що Україна і США узгодили військовий документ, який складається з чотирьох розділів і доповнень. Він зазначив, що була проведена двостороння робота з Вашингтоном на рівні Генеральних штабів.

Гнатов поділився, що всі розділи документа зосереджені на тому, яким чином надаватиметься підтримка Україні, Збройним силам нашої країни, як відбуватиметься їхнє забезпечення та модернізація, а також як вестиметься моніторинг дотримання домовленостей.

