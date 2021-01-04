Доброволець не зможе привезти з собою ні телефон, ні комп'ютер, ні книги.

Гетеборзький кінофестиваль у Швеції оголосив про пошук добровольця, який готовий наодинці на тиждень відправиться на острів, щоб дивитися фільми та спостерігати за хвилями.

Читайте такожУ Шотландії шукають охочих за гроші жити у замку і пити кавуПро це повідомляється на сайті захід.

Добровольця поселять на маяку, переробленому в люксовий готель з кінотеатром, який знаходиться на острові Патер Ностер шведського архіпелагу Бохуслен.

«У вас буде все, що вам потрібно: відмінна їжа, напої та м'яке ліжко - питання про виживання не варто. Але ви не зможете привезти з собою нічого: телефон, комп'ютер, навіть книгу. Все що вам доступно-спостерігати за хвилями і дивитися фільми», - заявив арт-директор заходу Йонас Холмберг.

Всього кіноману належить переглянути 60 картин з лайн-апу фестивалю. Він повинен бути готовий до тривалої ізоляції та запису щоденного відеоблогу.

Холмберг пояснив, що ідея експерименту виникла на тлі пандемії коронавірусу, через яку людям масово довелося насолоджуватися фільмами на самоті. Такий режим перегляду, на його думку, змінив сприйняття кінематографа у людей.

Гетеборзький кінофестиваль у Швеції

Щорічний кінофестиваль.

Вперше був проведений в 1979 році.

На першому Гетеборзькому кінофестивалі в трьох залах показали 17 фільмів, які подивилося три тисячі відвідувачів.

Сьогодні цей фестиваль є найбільшим в Скандинавії; тут щорічно протягом десяти днів у січні-лютому показують приблизно 450 фільмів з шістдесяти країн.

Гетеборзький кінофестиваль відіграє важливе значення з точки зору укладення договорів у галузі кіноіндустрії.

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Автор: УНІАН