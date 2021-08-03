Пара пообіцяла продовжити спільну благодійну діяльність.

Білл та Мелінда Гейтси офіційно розлучилися.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на судовий документ у розпорядженні.

Пара подала на розлучення 3 травня після 27 років спільного шлюбу, але пообіцяла продовжити спільну благодійну діяльність. Також Гейтси відповіли, що досягли домовленості, як розділити їхнє спільне майно.

Більше ніяких деталей цієї угоди в остаточному рішенні суду не розкривається.

Читайте такожСША попросили 24 російських дипломатів залишити країнуСуд не виніс рішення про розподіл грошей, майна чи подружньої підтримки. Однак пара повинна дотримуватися умов договору про роздільне проживання, про що йдеться у поданні до Верховного суду округу Кінг.

Розташований у Сіетлі фонд Білла і Мелінди Гейтс став одним із найпотужніших і впливових у світі, витративши понад 50 мільярдів доларів за останні 20 років на впровадження ділового підходу на боротьбу з бідністю та хворобами.

Подружжя підтримало програму з прискорення боротьби з малярією і поліомієлітом, програму з дитячого харчування і вакцинації.

Торік фонд виділив близько 1,75 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом.

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Автор: Яна Ставська