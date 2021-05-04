Подружжя просить поважати приватність їх сім'ї.

Співзасновник Microsoft і мільярдер Білл Гейтс розлучається зі своєю дружиною Меліндою після 27 років шлюбу.

Читайте такожУ Франції пом'якшили карантинні обмеженняПро це він повідомив у Twitter.

Вони більше не вірять, що зможуть вирости разом як пара, йдеться у їх спільній заяві.

"Після довгих роздумів і роботи над нашими стосунками ми прийняли рішення розірвати наш шлюб", - написали вони.

Подружжя звернулося до громадськості з проханням поважати приватність їх сім'ї.

"За останні 27 років ми виховали трьох неймовірних дітей і створили фонд, який працює у всьому світі, щоб забезпечити всім людям здорове, продуктивне життя. Ми продовжуємо поділяти віру в цю місію і продовжуватимемо нашу спільну роботу у фундації, але ми більше не віримо, що зможемо вирости разом у парі на наступному етапі нашого життя", - відзначили Гейтси.

Що відомо про шлюб Гейтсів

Білл вперше зустрів Мелінду в 1987 році, на прес-брифінгу «Майкрософта» в Нью-Йорку.

1 січня 1994 року вони одружилися.

У подружжя троє дітей - Дженніфер Катарін, Рорі Джон і Фібі Адель.

У 2000 році Білл та Мелінда заснували свою благодійну організацію.

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Автор: Людмила Жерновська