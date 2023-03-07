Австрійський глава МЗС вважає, що настане час для дипломатії.

Глава Міністерства закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що розмови про те, що Україна могла б обміняти частину територій на мир, небезпечні. Він вважає, що прийде час і знадобляться майданчики для переговорів з Російською Федерацією.

За його словами, немає нічого поганого в існуванні різних думок в Європі щодо миру в Україні.

"Те, що ми можемо вільно дискутувати - це те, що характеризує плюралістичні демократії і відрізняє нас від Володимира Путіна і його системи. Ми не повинні робити помилку, вдаючи, що дозволено лише одну думку", - відзначив дипломат в інтерв'ю Der Standard.

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При цьому він вказав, що поки немає можливості для переговорів, але він сподівається, що буде час для дипломатії.

"Росія дивиться на поле бою, щоб приймати рішення, і було б дуже небезпечно говорити, що Україна повинна відмовитися від певних частин своєї території заради миру. Для мене абсолютно ясно одне: не може бути ніякого рішення по Україні без України", - пояснив Шалленберг.

Водночас він все ще вважає, що не можна вводити заборону на в'їзд до Європи для всіх росіян і виправдав рішення візит делегації РФ на зустріч ОБСЄ.

"Ми беззастережно підтримуємо Україну в боротьбі за відновлення її територіального суверенітету і цілісності. Росія грубо порушує всі основоположні принципи Статуту ООН. Але ми не повинні рубати всі мости, всі канали діалогу, і коли прийде час, нам також знадобляться майданчики для переговорів, такі як Організація з безпеки і співробітництва в Європі", - підсумував глава МЗС Австрії.

Позиція Австрії щодо війни в Україні - що відомо

У січні глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг закликав "зберігати почуття міри" щодо росіян. Дипломат розкритикував відсутність запрошення на зустріч ОБСЄ у Польщі для його російського колеги Сергія Лаврова.

При цьому Відень видав 61 візу росіянам для участі в Парламентській асамблеї ОБСЄ, серед яких виявилися Російські злочинці, пропагандисти і співробітники спецслужб.

Водночас російським дипломатам Австрія заборонила покладання квітів до пам'ятника радянським військовим у Відні.

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