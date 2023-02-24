Війна Росії проти України буде закінчена переговорами, які можуть початися, коли війська окупантів будуть виведені з української території.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін в інтерв'ю каналу CNN. За його словами, врешті-решт війна закінчиться переговорами і українська сторона вимагає для цього виведення російських військ зі своєї території.
"Це буде їх відправною точкою, але нехай українці говорять самі за себе", - сказав глава Пентагону.
Він додав, що можливості, які США надають Україні, дозволять ЗСУ "почати змінювати динаміку на полі бою". "Поки Україна продовжує проводити операції і працювати над поверненням своєї території, ми будемо там з ними", - сказав він.
У зв'язку з цим Остін також зазначив, що Китай поки не закрив питання можливої передачі озброєнь РФ. "Я зв'язався з китайським колегою і сказав, що це буде серйозною помилкою, якщо Китай зробить це, оскільки ситуація ускладниться", - зазначив він.
США та Україна
Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький говорив, що у війні з РФ вирішальним часом буде весна і початок літа, оскільки на цей час заплановано новий великий наступ російських загарбників.
З початку війни США активно допомагають Києву, вже виділено кілька пакетів допомоги. Крім того, на знак непорушної підтримки Джо Байден кілька днів тому відвідав Київ.