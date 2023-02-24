Він додав, що можливості, які США надають Україні, дозволять ЗСУ "почати змінювати динаміку на полі бою".

Війна Росії проти України буде закінчена переговорами, які можуть початися, коли війська окупантів будуть виведені з української території.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін в інтерв'ю каналу CNN. За його словами, врешті-решт війна закінчиться переговорами і українська сторона вимагає для цього виведення російських військ зі своєї території.

"Це буде їх відправною точкою, але нехай українці говорять самі за себе", - сказав глава Пентагону.

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Він додав, що можливості, які США надають Україні, дозволять ЗСУ "почати змінювати динаміку на полі бою". "Поки Україна продовжує проводити операції і працювати над поверненням своєї території, ми будемо там з ними", - сказав він.

У зв'язку з цим Остін також зазначив, що Китай поки не закрив питання можливої передачі озброєнь РФ. "Я зв'язався з китайським колегою і сказав, що це буде серйозною помилкою, якщо Китай зробить це, оскільки ситуація ускладниться", - зазначив він.

США та Україна

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький говорив, що у війні з РФ вирішальним часом буде весна і початок літа, оскільки на цей час заплановано новий великий наступ російських загарбників.

З початку війни США активно допомагають Києву, вже виділено кілька пакетів допомоги. Крім того, на знак непорушної підтримки Джо Байден кілька днів тому відвідав Київ.

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