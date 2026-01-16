Досвідчені німецькі військові вилетіли до Гренландії, - Bild

У Гренландії німецькі військові повинні будуть вивчити, де і як на острові можна провести великі навчання спільно з Данією і поки що явно не в рамках НАТО.

Німецькі військові вилетіли до Гренландії. Разом із солдатами з Данії вони вирушили до столиці острова, міста Нуук.

Як повідомляє Bild з посиланням на Міноборони Німеччини, до Гренландії були відправлені досвідчені військовослужбовці військово-повітряних, військово-морських і сухопутних сил, логісти та експерти з авіаперевезень, загалом 15 солдатів і офіцерів.

Що будуть робити німецькі військові

У Гренландії німецькі військові повинні будуть вивчити, де і як на острові можна провести великі навчання спільно з Данією і поки що явно не в рамках НАТО.

За інформацією видання, Бундесверу і датській армії також належить з'ясувати, чи можлива постійна місія НАТО або союзників в Гренландії. Йдеться про щось схоже на місію НАТО "Балтійський страж" в Балтійському морі. Видання зазначило, що робоча назва цього проекту - "Арктичний страж".

За даними джерел видання, міністри оборони НАТО обговорять цю ініціативу на лютневому саміті в Брюсселі і, можливо, приймуть якісь конкретні рішення. Для цього, однак, потрібна участь США.

"Зараз ми проводимо розвідку місцевості, щоб представити США відчутну і сильну концепцію захисту стратегічно важливого північного регіону", - сказав обізнане джерело.

Що відбувається в Гренландії

Координується місія європейських військових Арктичним командуванням датської армії. Поспіхом за два дні в передмісті Нуука підготували приміщення для союзних військових.

"Принаймні їжа вже є - біля входу лежать бургери в пластикових упаковках. Данські військові дуже стримані і не діляться тим, що думають про те, що відбувається. Чи радіють вони прибуттю інших європейців? Один солдат сказав: "Тепер все дійсно інакше, коли так багато солдатів з стількох країн"", - пише видання.

Нагадаємо, в Гренландії також чекають військових з Франції, Великої Британії, Швеції, Нідерландів, Канади та Естонії.

Ситуація в Гренландії

15 січня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що військові його країни візьмуть участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії. Макрон тоді деталізував, що перші французькі підрозділи вже на шляху до місця проведення навчань.

А 14 січня телеканал NBC News повідомив, що США довелося б заплатити від $500 до $700 млрд за ідею президента Дональда Трампа купити Гренландію. Така оцінка витрат була визначена вченими і колишніми посадовими особами США в рамках планування, враховуючи прагнення Трампа придбати острів.

