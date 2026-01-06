У Трампа є дві серйозні причини захопити Гренландію, - Sky News

Трамп ще з часів свого першого президентського терміну говорив про бажання захопити острів.

Президент США Дональд Трамп ще з часів свого першого президентського терміну говорив про бажання захопити Гренландію, але зараз його заяви стали ще більш жорсткими. Як пише Sky News, є дві важливі причини, чому Трампу так необхідний цей острів.

Національна безпека

Гренландія - найбільший у світі острів і напівавтономна територія Данії. Його населення становить 57 000 осіб. Гренландія також є одним із засновників НАТО і місцем розташування великої американської військової бази.

При цьому острів, розташований за Полярним колом між США, Росією і Європою, пропонує унікальну геополітичну перевагу, на яку США "облизуються" вже понад 150 років. Її розташування стає ще ціннішим зараз, оскільки Арктика все більше відкривається для судноплавства і торгівлі.

"Ідея купівлі Гренландії не нова для Трампа, він порушував це питання ще під час свого першого президентського терміну. Однак відтоді він неодноразово підкреслював потенційну вигоду для національної безпеки США", - пише Sky News.

Природні ресурси

На острові знаходяться цінні рідкоземельні мінерали, необхідні для телекомунікацій, а також уран, мільярди нерозроблених барелів нафти і величезні запаси природного газу.

"Багато з цих мінералів наразі в основному постачаються Китаєм, тому інші країни, як-от США, зацікавлені в освоєнні доступних ресурсів, розташованих ближче до їхньої території", - наголошується в статті.

Плани Трампа на Гренландію

Раніше ЗМІ писали, що США працюють над угодою щодо Гренландії, яку потенційно можуть запропонувати владі острова. Білий Дім розглядає можливість укласти Договір про вільну асоціацію - такі договори США вже уклали з Мікронезією, Маршаловими Островами і Палау. Вашингтон надає їм фінансову допомогу, а ті натомість делегують США питання оборони, зберігаючи внутрішню автономію.

Після операції у Венесуелі сам Трамп заявив, що Гренландія може стати наступною метою для військових операцій США за кордоном. Він аргументував це тим, що острів оточений російськими та китайськими кораблями.

