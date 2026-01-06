США працюють над угодою по Гренландії: The Economist розкрили деталі пропозиції

Зокрема пропонується укласти Договір про вільну асоціацію.

Адміністрація президента Сполучених штатів Дональда Трампа працює над угодою по Гренландії, яку потенційно можуть запропонувати владі острова. Про це пише The Economist.

Журналісти відзначають, що Білий Дім розглядає можливість укласти Договір про вільну асоціацію. На думку американців, такий формат допоможе покращити рівень життя жителів Гренландії.

Подібні договори США вже уклали з Мікронезією, Маршалловими Островами та Палау. Вашингтон надає їм фінансову допомогу, а ті натомість делегують США питання оборони, зберігаючи внутрішню автономію.

Видання зазначає, що стратегія США має дві мети – посилити розбіжності, які є між Данією та Гренландією. А також спробувати налагодити прямі домовленості з владою Гренландії, оминаючи Копенгаген.

Відзначається, що на території ї Гренландії вже функціонує американська військова база. А наявні угоди з Данією не встановлюють обмежень на чисельність військ США. Втім, для суттєвого збільшення військового контингенту, США швидше за все потрібна згода данської сторони.

На думку журналістів, хоч заяви США і викликали занепокоєння серед європейських лідерів, однак сценарій прямого приєднання острова є малореалістичним.

Заяви США щодо Гренландії

Раніше журналісти AP відзначали, операція США у Венесуелі посилила занепокоєння Данії. Оскільки Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв про свої бажання стосовно Гренландії. Видання нагадує, що острів є багатим на корисні копалини.

Зазначимо, що після операції у Венесуелі сам Трамп заявив, що Гренландія може стати наступною ціллю для військових операцій США за кордоном. Він аргументував це тим, що острів оточений російськими та китайськими кораблями.

