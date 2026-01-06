'Гренландська мрія' Трампа лякає НАТО, - Bloomberg

Після удару США по Венесуелі європейські столиці побоюються, що наступною точкою тиску може стати Гренландія. Це поставить під удар самі основи Альянсу.

Обґрунтування президента США Дональда Трампа для силового втручання у Венесуелі різко посилило занепокоєння в Європі щодо можливих наслідків для Гренландії, Данії та всього НАТО. У європейських урядах дедалі серйозніше сприймають ризик того, що Вашингтон може застосувати ту саму логіку й до напівавтономної території у складі Данського королівства, пише Bloomberg.

Пояснюючи затримання лідера Венесуели та фактичне встановлення американського контролю над країною, Трамп назвав свої дії "сучасним відродженням доктрини Монро" XIX століття - принципу, за яким США вважають Західну півкулю зоною власних стратегічних інтересів. Президент навіть охрестив її "доктриною Донро".

Після удару по Венесуелі Трамп прямо пов’язав цю логіку з Гренландією, заявивши, що контроль над островом йому "абсолютно необхідний" з міркувань безпеки. Ці тези, зазначають європейські чиновники, уже закріплені в оновленій стратегії національної безпеки США - і тепер підкріплені реальними діями.

Європа чекає проблем

Для Європи та НАТО це може мати тектонічні наслідки. Потенційний тиск США на Гренландію означав би пряме протиставлення Вашингтона іншим членам Альянсу, який самі ж американці очолюють і колись створили. Такий сценарій підірвав би довіру до НАТО і змусив би Європейський Союз уперше серйозно замислитися над власною військовою автономією.

"Якщо США вирішать напасти на іншу країну НАТО військовим шляхом, тоді все зупиниться - включно з НАТО і всією системою безпеки, що існує з кінця Другої світової війни", - заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен в ефірі TV2.

Формально Гренландія перебуває під захистом статті 5 НАТО, яка передбачає колективну оборону. Проте останні кроки Трампа змусили європейців по-новому подивитися на його давній інтерес до острова. Експерт Данського інституту міжнародних досліджень Расмус Сондергаард каже:

"Побоювання існували й раніше, але після Венесуели ситуація загострилася. Трамп продемонстрував, що готовий іти дуже далеко заради своїх інтересів".

За даними джерел, уряд Данії сприймає заяви Трампа серйозно і не вважає їх просто переговорною тактикою. Копенгаген уникає гучних публічних заяв, але дедалі частіше сигналізує про неприйнятність будь-якого тиску.

"На Гренландію чиниться неприйнятний тиск. Вона чітко заявила, що хоче сама визначати своє майбутнє", - наголосила Фредеріксен.

Нестабільність стане "подарунком" для Москви

Хоча острів має широку автономію, питання оборони й безпеки залишаються за Данією. Регіон набуває стратегічного значення на тлі зміни клімату, відкриття нових морських шляхів і доступу до ресурсів. У відповідь Росія та Китай уже активізували свою присутність в Арктиці, змагаючись зі США та НАТО.

Експерти попереджають, що будь-яке втручання США в Гренландії може дестабілізувати весь західний альянс і стати "подарунком" для Москви та Пекіна. До того ж статут НАТО не дає чіткої відповіді, що робити, якщо один член Альянсу застосує силу проти іншого. Ієн Лессер із Фонду Маршалла Німеччини зауважує:

"Навіть малоймовірний військовий сценарій у питанні Гренландії становив би реальну загрозу НАТО і трансатлантичним відносинам".

Такий розвиток подій став би серйозним випробуванням і для ЄС. У разі кризи Данія була б змушена звернутися по підтримку до європейських партнерів, які водночас залишаються близькими союзниками США та залежать від них у протистоянні з Росією.

Наразі лідери ЄС публічно декларують солідарність з Данією та Гренландією, наголошуючи на діях механізмів НАТО. У Єврокомісії намагаються зменшити драматизм, підкреслюючи, що Гренландія - союзник США, а не противник.

Втім у Копенгагені не виключають жодного сценарію.

"Я не нервова людина, але й не наївна. Тому уважно стежу за всіма рухами на карті", - підсумувала Метте Фредеріксен.

"Тонка грань"

Амбіції Трампа щодо Гренландії обговорюють в Європі дуже жваво, пише Financial Times.

"Це тонка грань", - сказав один високопосадовець європейських країн. "Солідарність з Данією кришталево зрозуміла для всіх".

Другий чиновник ЄС сказав: "Ми знаємо, хто більше не є нашими союзниками. Просто ми все ще сподіваємося, що помиляємося, і проблема зникне", маючи на увазі ігнорування Трампом НАТО.

Гренландські міністри заявили, що їхній острів "відкритий для бізнесу". Однак, за словами чиновників, американські інвестори не повільно виявляють інтерес до молодої гірничодобувної промисловості.

"Єдине, чого вони ще не запропонували, це те, чого вони ніколи не зможуть запропонувати: щоб Гренландія стала частиною Америки", - сказав один високопоставлений дипломат ЄС. Інший додав: "Їм не потрібно її анексувати. Вони можуть мати все, що захочуть. Саме це робить це таким загадковим".

Плани Трампа щодо Гренландії

За даними Politico, Трамп може спробувати скористатися політично вигідним моментом у найближчі місяці для отримання контролю над Гренландією. Це може статися напередодні проміжних виборів у США та 250-річчя американської незалежності, яке відзначатимуть 4 липня.

На тлі цих новин заступник глави адміністрації президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що Гренландія має належати США, не відкинувши при цьому безпосередньо варіант військового захоплення острова.

