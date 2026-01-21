Мита скасовуються: Трамп заявив про формування основи угоди щодо Гренландії

Також ведуться додаткові обговорення щодо системи протиповітряної оборони "Золотий купол".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не буде вводити нові мита проти низки країн Європи, які мали набути чинності з 1 лютого на тлі їх невдоволення політикою США щодо Гренландії.

Таку заяву американський лідер опублікував у своїй соцмережі Truth Social. За його словами, було сформовано основу майбутньої угоди щодо Гренландії.

"На основі дуже продуктивної зустрічі, яку я мав із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії і, фактично, всього Арктичного регіону. Це рішення, якщо воно буде реалізовано, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО", – йдеться в повідомленні.

Трамп заявив, що також ведуться додаткові обговорення щодо системи протиповітряної оборони "Золотий купол", оскільки це стосується Гренландії.

"Віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф та інші особи, за необхідності, будуть відповідати за переговори – вони будуть підпорядковуватися безпосередньо мені", – додав президент США.

Амбіції Трампа щодо Гренландії: останні новини

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп заявив, що США не будуть використовувати силу для встановлення контролю над Гренландією і "ввічливо просять" продати їм цей острів. Американський лідер сказав, що "жодна країна не зможе забезпечити безпеку Гренландії, за винятком США".

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, шо Гренландія є стратегічним активом США, який вони нікому не збираються віддавати.

