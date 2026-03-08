'Кхе-кхе': Кремль випадково опублікував привітання Путіна з провальними дублями (відео)

У мережі поширилося невідредаговане відео привітання правителя Росії Володимира Путіна з нагоди Міжнародного жіночого дня. Ролик випадково опублікували на офіційних платформах Кремля.
На відео видно робочу версію запису звернення, де залишилися невдалі дублі. У середині ролика Путін через першіння в горлі кілька разів перериває промову та звертається до знімальної групи з проханням повторити фразу.
Протягом приблизно 30 секунд диктатор понад десять разів відкашлюється, вимовляючи "кхе-кхе", після чого запис переривається.
Після того як відео почало поширюватися в інтернеті, його видалили з офіційних сторінок і платформ. Ролик також прибрали з сайтів деяких медіа, які встигли опублікувати початкову версію.
Інші конфузи Путіна
Як повідомляв УНІАН, раніше диктатор Володимир Путін потрапив у курйозну ситуацію згадавши про "потуги російської дипломатії" щодо налагодження відносин з країнами Заходу та НАТО.
"Ми намагалися виср*ти відновини і з передовими країнами Заходу, і з НАТО", - заявив російський диктатор.
Ймовірно, Путін мав на увазі "вибудувати". Втім, він не виправив себе.