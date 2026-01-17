Трамп використовує Гренландію, щоб відвернути увагу від України, - ексгенсек НАТО

Він зазначив, що Трамп використовує Гренландію "як зброю масового відволікання уваги від реальних загроз", таких як війна РФ проти України.

Президент США Дональд Трамп використовує щодо Гренландії таку саму риторику, яку використовують "бандити" з Росії та Китаю, яких він мав контролювати.

Таку заяву зробив виданню Financial Times колишній генсек НАТО і колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен.

До чого тут Україна

Він зазначив, що Трамп використовує Гренландію "як зброю масового відволікання уваги від реальних загроз", таких як війна РФ проти України.

Расмуссен, який був прем'єр-міністром Данії з 2001 по 2009 рік, а потім генсеком НАТО 5 років, сказав, що Трамп знайомий з тактикою відволікання уваги:

"Мене дійсно турбує, що увага всього світу зараз зосереджена на тому, що не становить загрози ні для Європи, ні для США - а саме, на Гренландії, дружньому союзнику США, замість того, щоб зосередитися на тому, що має бути в центрі уваги прямо зараз: як змусити Путіна сісти за стіл переговорів щодо України".

Питання з Гренландією

Видання зазначило, що Трамп шокував Європу своїми агресивними заявами про те, що він може застосувати військову силу проти союзника по НАТО - Данії, якщо та не погодиться віддати під контроль США Гренландію.

"Для мене це був болючий процес. З дитинства я вважав США природним лідером вільного світу. Я навіть говорив про США як про світового поліцейського", - поділився екс-генсек НАТО, який відправляв датські війська воювати разом з США в Афганістані.

"Тепер ми бачимо, як США використовують риторику, дуже близьку до тієї, яку використовують "бандити" з Москви і Пекіна, яких вони повинні контролювати", - зазначив Расмуссен.

Що буде далі

Він додав: "Розбіжності на Заході грають на руку Росії. Я впевнений, що Москва сподівається, що Гренландія стане айсбергом, який потопить НАТО. Так що це виходить за межі Данії і Гренландії... Завоювання Гренландії буде кінцем світового порядку, яким ми його знаємо".

Колишній генсекретар НАТО запропонував Данії представити Трампу три конкретні пропозиції.

За його словами, угода про оборону 1951 року, яка дає США значну владу над Гренландією, має бути "оновлена і модернізована", щоб дати більше подробиць про те, де Вашингтон і НАТО "могли б і повинні" створити більше військових баз.

Видання нагадало, що в даний час у США в Генландії є тільки одна військова база, на якій дислоковані 150 військових. А за часів холодної війни на острові у США було 17 об'єктів і понад 10 тис. військових.

Крім цього, як вважає Расмуссен, Данія повинна запропонувати інвестиційну угоду для залучення американських грошей у розробку корисних копалин у Гренландії, а також угоду про стабільність і стійкість, "щоб запобігти впливу Росії і Китаю".

Ситуація навколо Гренландії

Вчора стало відомо, що досвідчені німецькі військові вилетіли до Гренландії. Там вони повинні будуть вивчити, де і як на острові можна провести великі навчання спільно з Данією.

А 14 січня телеканал NBC News повідомив, що США ідея Трампа купити Гренландію обійдеться в $700 млрд. Така оцінка суми була визначена вченими і колишніми посадовими особами США.

