'Нас не зупинити': Трамп обґрунтував 'права' США на Гренландію

Американський президент запевняє, що не збирається застосовувати силу, але все одно похвалився військовою міццю Америки.

США не будуть використовувати силу для встановлення контролю над Гренландією і "ввічливо просять" продати їм цей острів. Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп, виступаючи на Міжнародному економічному форумі в Давосі.

У своїй промові він пустився в тривалі обґрунтування американських прав на Гренландію, посилаючись на історичні заслуги і нинішню військову міць США, а також на військову слабкість Данії.

"Факт у тому, що жодна країна не зможе забезпечити безпеку Гренландії, за винятком США. Ми потужна країна, значно потужніша, ніж можна собі уявити. Це було ясно видно у Венесуелі два тижні тому. Ми це бачили у Другій світовій, коли Данія здалася Німеччині, вони воювали всього лише 6 годин і не змогли захистити ні себе, ні Гренландію", – заявив Трамп.

Американський президент підкреслив, що США "захистили Гренландію для себе" у Другій світовій війні, але потім повернули Гренландію назад Данії, оскільки "ми були занадто дурними, коли це зробили".

Трамп звинуватив Данію в невдячності і попередив, що "весь світ знаходиться у великій небезпеці через ядерні ракети", а Гренландія в цьому контексті є стратегічною територією.

"Це величезний шматок льоду посеред океану. Але якщо почнеться війна, багато ракет пролітатимуть просто над цим шматком льоду. Ми хочемо побудувати там "Золотий купол" (задумана Трампом система континентальної протиракетної оборони – УНІАН), він захищатиме не тільки США, але і Канаду, яка теж повинна бути вдячна нам", – заявив він.

Трамп підкреслив, що Данія не здатна забезпечити оборону Гренландії і нібито не витрачає на захист острова навіть 1% від того, що обіцяла. У зв'язку з цим він і хоче американського контролю над островом, щоб забезпечити безпеку, за його словами, і Європи, і США.

"Саме тому я хочу негайно провести переговори про те, щоб придбати Гренландію Сполученими Штатами. Як це ми робили і раніше в нашій історії. Нічого в цьому неправильного немає. Нас не зупинити. Напевно, це найгучніша заява. Всі думали, що я буду використовувати силу, але я не маю наміру використовувати силу. Просто США просять, щоб нам віддали Гренландію. Вона у нас вже була. Ми перемогли німців, японців, італійців. Але після цього віддали Гренландію. І тепер просто ввічливо просимо її повернути назад", – сказав Трамп.

Трамп і Гренландія: останні новини

Як писав УНІАН, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що погрози Трампа щодо Гренландії занурюють Захід у "низхідну спіраль" конфлікту, що вигідно РФ і Китаю. За її словами, "світ назавжди змінився, і ми повинні змінюватися разом з ним".

У цьому контексті вона, зокрема, закликала Європу до "постійної" незалежності від США, назвавши ворожість президента Дональда Трампа до союзників розривом, який можна порівняти за масштабами з "шоком Ніксона" 1971 року.

