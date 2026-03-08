Хотіли заїхати на броні: військові розповіли про спробу росіян прорватися біля Гуляйполя

Техніку противника спалено, десант намагався сховатись у житловій забудові.

Росіяни намагалися прорватися на Гуляйпільському напрямку за допомогою бронетехніки, але були знищені українськими військовими.

Про це заявили у пресслужбі 225-го окремого штурмового полку ЗСУ. "Росіяни з 40 ОБрМП знову спробували прорватися на Гуляйпільському напрямку. Вчора їм не вдалося здійснити проникнення малою піхотною групою, але з невідомих причин вони повірили у власні сили й вирішили цього разу заїхати на броні", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у бригаді, ворожа техніка – бойова броньована машина і два квадроцикли з десантом, що рухались маршрутом Малинівка-Зелений Гай-Гуляйполе, вчасно виявили оператори 414-ї ОБрБпС "Птахи Мадяра". Після цього до роботи приєдналися дрони 225-го окремого штурмового полку, 5-ї окремої штурмової Київської бригади та інші підрозділи Сил оборони України.

В результаті, техніку противника було спалено, десант намагався сховатись у житловій забудові, але "і там його наздогнала смерть".

Як писав УНІАН, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомляв, що на півдні найактивнішим напрямком залишається Гуляйпільський. Крім штурмових дій, росіяни застосовують там тактику інфільтрації.

За словами Волошина, ворог намагається взяти під контроль населений пункт Залізничне, за яким розташовано село Гірке, прагне охопити місто Гуляйполе, витиснути звідти ЗСУ та просунутися у бік Запоріжжя. Російська пропаганда, сказав речник, навіть заявляє, що бере під контроль деякі населені пункти, хоча насправді це не відповідає дійсності.

