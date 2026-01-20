'Стратегічний актив для США': Бессент пояснив, чому Трамп хоче контроль над Гренландією

Міністр фінансів США також назвав "нерозумним", якщо Європа введе мита у відповідь на погрози Трампа це зробити.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, шо Гренландія є стратегічним активом США, який вони нікому не збираються віддавати. Таку заяву Бессент зробив на полях Світового економічного форуму в Давосі в понеділок, 19 січня.

"Президент розглядає Гренландію як стратегічний актив для Сполучених Штатів. Ми не будемо передавати нашу безпеку в півкулі нікому іншому", - заявив він.

Також Бессент назвав "нерозумною" ймовірну відповідь Європи на мита, які пообіцяв з лютого ввести президент США Дональд Трамп через відмову низки країн Європи погодитися на намір Америки взяти під контроль Гренландію.

Відео дня

Плани США на Гренландію: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп пригрозив митами країнам, які виступають проти американського контролю над Гренландією. За словами очільника Білого дому, Гренландія потрібна США для національної безпеки.

Також ми писали, що президент США анонсував запровадження додаткового мита у розмірі 10% на увесь імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Британії, Нідерландів і Фінляндії. Трамп повідомив, що вони вже почнуть діяти з 1 лютого. Більше того, очільник Білого дому пригрозив, що з 1 червня це мито буде підвищено до 25%.

Трамп додав, що мита будуть діяти доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й остаточну купівлю Гренландії. За його словами, США намагаються здійснити цю угоду вже понад 150 років й він не перший президент, який хотів домовитися з Данією, але ця країна завжди відмовляла.

Примітно, що президент США порадив Європі зосередитися на питанні війни Росії проти України, а не на Гренландії. Він додав, що вони можуть самі побачити, до чого це призвело країни.

Вас також можуть зацікавити новини: