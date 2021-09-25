Прем’єр Гарібашвілі устиг нагадати про окупацію Росією 20% території Грузії.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі підтвердив, що країна планує подати заявку на вступ до Європейського Союзу до 2024 року.

Про це він заявив під час виступу на Генасамблеї ООН, цитує прес-служба уряду Грузії.

Гарібашвілі запевнив, що країна продовжує хід реформ й осучаснює всі аспекти демократії та економіки. За його словами, Грузія не заспокоїться, поки не досягне своєї цілі.

"Шлях до європейських і євроатлантичних структур означає повернення додому, тому що це цивілізаційний вибір, який одностайно підтримує переважна більшість грузин", – сказав він.

Читайте такожУ ПАРЄ відреагували на відмову Росії брати участь в осінній сесіїПри цьому прем’єр устиг нагадати про окупацію Росією 20% території Грузії. Такими діями, вважає Гарібашвілі, Кремль намагається перешкодити євроатлантичним намірам країни.

Курс України на вступ до НАТО і ЄС

21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Зокрема, передбачається розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами.

У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору".

26 серпня Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності держави. У стратегії визначена необхідність набуття повноправного членства України в Європейському Союзі (ЄС) та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Автор: Віолетта Орлова