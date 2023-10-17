Йдеться про підлітка Яхель, яку оголосили зниклою безвісти після атаки терористів на Ізраїль.

Стало відомо про ще одну жертву атаки терористів ХАМАС на Ізраїль: палестинці вбили 13-річну британку Яхель, яка вважалася зниклою безвісти.

Про смерть дівчини заявила її родина в коментарі ВВС. Раніше стало відомо, що під час штурму території кібуца Беері, через дії ХАМАС загинули мама Яхель, уродженка Британії Ліанн. Про це пише Independent.

Доля її старшої сестри 16-річної Нойя та батька-ізраїльтянина Елі - невідома. Поки що їх все ще вважають зниклими.

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Близькі родини Ліанн казали про неї, як про "улюблену доньку, сестру, матір, тітку та друга, яка збагатила життя всіх тих, кому пощастило знати її та любити", згадує ЗМІ.

"Вона прожила чудове життя, і її буде дуже не вистачати розбитій горем родині та друзям, яких вона залишила", - заявила родина.

Водночас преса вирішила не розголошувати прізвище загиблих Ліанн та Яхель.

Там нагадали, що 16 жовтня глава британського уряду Ріші Сунак офіційно повідомив, що Британія може підтвердити факт смерті "щонайменше шести" своїх громадян. Ще 10 вважають зниклими безвісти.

Однак не відомо, чи додали до відповідної статистики загиблих ім'я Яхель. Наразі до МЗС Британії звернулися за офіційним коментарем щодо цього, вказує Independent.

Водночас зранку глава МЗС Британії Ендрю Мітчелл наголосив, що уряд робить все від себе залежне, щоб звільнити британців, яких полонив ХАМАС. Йшлося про 10 осіб.

"Ми не знаємо, де вони, і думаємо про них весь час. І, звісно, ми рішуче підтримуємо спробу Ізраїлю знайти їх і звільнити", - заявив він.

ХАМАС показав світу свою заручницю після нападу на Ізраїль

16 жовтня терористи ХАМАС показали світу ролик з ізраїльтянкою, яку вони тримають у заручниках після вторгення до Ізраїлю (7 жовтня). Йдеться про 21-річну дівчину французького походження Мію Шем. В кадрі вона розповідає про травму руки та повідомляє, що знаходиться в секторі Гази.

На це відео відреагувала ізраїльска армія ЦАХАЛ. Там назвали відповідний ролик "психологічним терором" та спрогнозували, що незабаром ХАМАС опублікує більше подібних кадрів. Як відомо, зараз Ізраїль тримає територію сектора Гази в блокаді.

За даними Ізраїлю, терористи тримають у полоні 199, тоді як бойовики ХАМАС кажуть про більшу кількість - вони погрожують життю 200-250 особам.

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