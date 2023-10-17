Військові продовжують завдавати ударів по об'єктах ХАМАС в секторі Гази.

Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контр-адмірал Даніель Хагарі прокоментував, для чого терористи ХАМАС опублікували відео з полоненою ізраїльтянкою французького походження Мією Шем.

Як повідомляє The Times of Israel, Хагарі наголосив, що Ізраїль продовжує завдавати ударів по терористах в секторі Гази.

"Хочу підкреслити, припинення вогню немає. Ми продовжуємо боротьбу", – каже Хагарі.

Відео дня

За його словами, ЦАХАЛ продовжує "готуватися до наступних етапів війни". Щодо опублікованого вчора ввечері відео ХАМАС із 21-річною заручницею Мією Шем, Хагарі каже, що військові очікують більше таких роликів, оскільки терористична група утримує понад 200 полонених.

"Це психологічний терор ХАМАС проти громадян Ізраїлю. Ми розуміємо, що таких відео буде більше. У цьому відео ХАМАС намагається вдавати гуманітарну організацію, хоча насправді є вбивчою терористичною групою", – каже Хагарі.

Він каже, що слід запитати терористів: "Як 21-річна дівчина, яка пішла на вечірку, щоб потанцювати, виявилася викраденою терористичною групою в секторі Гази?".

Відео із заручницею ХАМАС

Ввечері 16 жовтня терористичне угрупування ХАМАС вперше оприлюднило відео молодої ізраїльтянки французького походження, яку захопили у заручники під час кривавого нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Терористи показали 21-річну Мію Шем. Дівчина на відео каже, що отримала травму руки і її доставили до Гази.

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