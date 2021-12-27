19-річний зловмисник записав ролик, в якому заявив про бажання напасти на королеву.

У Великобританії спливли нові подробиці інциденту, який трапився у Віндзорському замку на католицьке Різдво. 19-річний хлопець проник у замок, його встигли затримати. Виявилося, зловмисник був озброєний арбалетом і він хотів убити королеву.

Перед вторгненням в замок хлопець записав відео та опублікував його в Snapchat, про це повідомляє видання The Sun.

Хлопця помістили під варту. Правоохоронці з'ясували, що за 24 хвилини до вторгнення в замок він зняв відео і відправив його своїм друзям. У ролику хлопець розповідає про те, що він хоче вбити Єлизавету II.

На відео зловмисник говорить про свої мотиви, тримаючи в руках арбалет. Своє обличчя він приховав маскою. Після запису ролика хлопець відправив його через Snapchat і пішов до замку.

За даними видання, зловмисник, озброєний арбалетом, встиг проникнути на територію будівлі й знаходився в 500 метрах від особистих покоїв королеви. Хлопцеві вдалося перелізти через паркан з шипами, для цього він використовував мотузкові сходи.

Читайте також"Впевнено дивитися в майбутнє": королева Єлизавета виступила з різдвяним звіреннямНа відео зловмисник говорив, що є індійським ситхом і хоче вбити королеву з помсти за людей, які загинули в 1919 році через різанину в Джалліанвала Багхе, цей інцидент ще називають різаниною Амрітсар. Британські військові оточили протестуючий індійський народ і стріляли по них до тих пір, поки не закінчилися патрони.

За словами хлопця, він вирішив помститися за різанину і всіх людей, яких принижують і дискримінують через їх раси.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що затриманий хлопець, який проник в замок королеви, є 19-річним жителем Саутгемптона.

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