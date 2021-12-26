Їм не можуть дозволити "опинитися там в пастці".

Великобританія готова евакуювати свої війська з України у разі військового вторгнення Росії.

Про це пише Daily Express.

"Командувачі повинні провести повний "огляд" операції "Орбіталь", щоб гарантувати, що весь британський персонал може бути безпечно виведений, якщо Москва накаже ввести війська", - пише видання.

За даними джерел видання, велика частина британських сил дислокується в Яворові, звідки вони підуть до польського кордону. Група штабних офіцерів з Києва також попрямує до кордону, а британські моряки, що знаходяться в Одесі, вже вирушили до Великобританії на Різдво.

Читайте також"Ми хочемо гарних стосунків з Росією" - глава ЄврокомісіїРішення про евакуацію прийме начальник відділу спільних операцій генерал-лейтенант Чарлі Стрікленд.

Він буде отримувати інформацію від співробітників штаб-квартири в Нортвуді.

"Він буде уважно стежити, щоб оцінити вплив будь-якого вторгнення на здатність вивести свої війська - він не може дозволити їм опинитися там в пастці", - сказало джерело в армії.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Уоллес назвав "малоймовірним" те, що захід у разі масштабного вторгнення Росії допоможе Україні військами.

Агресія РФ щодо України

1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в НАТО.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що Джо Байден під час переговорів з Володимиром Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки в питанні перспектив вступу України в НАТО.

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

17 грудня РФ запропонувала Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відмовитися від прийняття України в НАТО і "від ведення будь-якої військової діяльності на території України". Також Росія запропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

23 грудня Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не обіцяв не приймати нових членівв зі сходу Європи.

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що на початку 2022 року представники РФ і США обговорять в Женеві питання безпеки в Європі.