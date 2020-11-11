Також на посаду радника президента США з національної безпеки розглядається кандидатура багаторічного радника Байдена Ентоні Блінкена.

В майбутній адміністрації обраного президента США Джо Байдена на посаду держсекретаря і міністра оборони розглядається по три кандидатури.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Зокрема, за даними видання, на посаду державного секретаря США наразі розглядається кандидатура екс-посла США в Росії та Йорданії Вільяма Бернса, який є колишнім співробітником дипломатичної служби та зараз очолює Фонд Карнегі за міжнародний мир. Також він був заступником держсекретаря і спеціальним помічником держсекретарів Воррена Кристофера і Мадлен Олбрайт.

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Другою кандидатурою на посаду держсекретаря розглядається сенатор-демократ від штату Делавер Кріс Кунс, який є одним з ключових членів сенатського комітету із закордонних справ. Кунс родом із рідного штату Байдена і є його одним із найближчих друзів. Ймовірно, що його кандидатуру легко затвердять у Сенаті через товариські відносини з сенаторами-республіканцями.

Третьою кандидатурою вважається Сьюзен Райс, яка є колишнім радником президента США з національної безпеки в адміністрації Барака Обами. Раніше Райс була однією із тих жінок, кого Байден розглядав як кандидата у віце-президенти. Також Райс є колишнім помічником держсекретаря і послом США в ООН. Вона є провідним експертом з питань Африки.

Разом з тим, на посаду міністра оборони США (секретаря оборони) розглядається теж три кандидатури.

Зокрема, це Теммі Дакворт - колишній підполковник армії США, яка втратила обидві ноги, коли її гелікоптер потрапив під обстріл в Іраку у 2004 році. Нині вона є сенатором-демократом від штату Іллінойс. Також вона була помічником секретаря у справах ветеранів в адміністрації Обами. Її також розглядали на кандидатуру віце-президента США. Якщо її призначать, вона стане першим тайсько-американським представником в уряді США, а також першою жінкою на посаді міністра оборони. Ще її кандидатуру розглядають на посаду секретаря у справах ветеранів.

Другою кандидатурою на посаду міністра оборони є Мішель Флурной, яка є колишнім заступником помічника секретаря оборони. Вона вважається основним претендентом на зайняття керівної посади в оборонному відомстві. Вона також може стати першою жінкою на цій посаді. Вона давала поради з питань оборони під час виборчої кампанії Байдена.

Третьою кандидатурою є Джей Джонсон - колишній міністр внутрішньої безпеки США в адміністрації Обами. Раніше він був головним юридичним консультантом Пентагону. Він може стати першим чорношкірим міністром оборони. Ще його кандидатуру розглядають на посаду генерального прокурора та директора національної розвідки США.

Разом з тим, на посаду радника президента США з національної безпеки розглядається Ентоні Блінкен, який був головним радником Байдена з питань закордонних справ. Він обіймав посаду заступника держсекретаря США і заступника радника президента США з національної безпеки в адміністрації Обами.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Переклад: Віталій Саєнко