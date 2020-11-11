В майбутній адміністрації обраного президента США Джо Байдена на посаду держсекретаря і міністра оборони розглядається по три кандидатури.
Про це повідомляє видання The New York Times.
Зокрема, за даними видання, на посаду державного секретаря США наразі розглядається кандидатура екс-посла США в Росії та Йорданії Вільяма Бернса, який є колишнім співробітником дипломатичної служби та зараз очолює Фонд Карнегі за міжнародний мир. Також він був заступником держсекретаря і спеціальним помічником держсекретарів Воррена Кристофера і Мадлен Олбрайт.
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Другою кандидатурою на посаду держсекретаря розглядається сенатор-демократ від штату Делавер Кріс Кунс, який є одним з ключових членів сенатського комітету із закордонних справ. Кунс родом із рідного штату Байдена і є його одним із найближчих друзів. Ймовірно, що його кандидатуру легко затвердять у Сенаті через товариські відносини з сенаторами-республіканцями.
Третьою кандидатурою вважається Сьюзен Райс, яка є колишнім радником президента США з національної безпеки в адміністрації Барака Обами. Раніше Райс була однією із тих жінок, кого Байден розглядав як кандидата у віце-президенти. Також Райс є колишнім помічником держсекретаря і послом США в ООН. Вона є провідним експертом з питань Африки.
Разом з тим, на посаду міністра оборони США (секретаря оборони) розглядається теж три кандидатури.
Зокрема, це Теммі Дакворт - колишній підполковник армії США, яка втратила обидві ноги, коли її гелікоптер потрапив під обстріл в Іраку у 2004 році. Нині вона є сенатором-демократом від штату Іллінойс. Також вона була помічником секретаря у справах ветеранів в адміністрації Обами. Її також розглядали на кандидатуру віце-президента США. Якщо її призначать, вона стане першим тайсько-американським представником в уряді США, а також першою жінкою на посаді міністра оборони. Ще її кандидатуру розглядають на посаду секретаря у справах ветеранів.
Другою кандидатурою на посаду міністра оборони є Мішель Флурной, яка є колишнім заступником помічника секретаря оборони. Вона вважається основним претендентом на зайняття керівної посади в оборонному відомстві. Вона також може стати першою жінкою на цій посаді. Вона давала поради з питань оборони під час виборчої кампанії Байдена.
Третьою кандидатурою є Джей Джонсон - колишній міністр внутрішньої безпеки США в адміністрації Обами. Раніше він був головним юридичним консультантом Пентагону. Він може стати першим чорношкірим міністром оборони. Ще його кандидатуру розглядають на посаду генерального прокурора та директора національної розвідки США.
Разом з тим, на посаду радника президента США з національної безпеки розглядається Ентоні Блінкен, який був головним радником Байдена з питань закордонних справ. Він обіймав посаду заступника держсекретаря США і заступника радника президента США з національної безпеки в адміністрації Обами.
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
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