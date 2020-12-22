Найбільша з опозиційних партій - Сербська демократична - заявляє, що усі причетні до справи української ікони мають піти у відставку.

У Республіці Сербській, яка є складовою частиною Боснії та Герцеговини, сербська опозиція вимагає звільнення з посади голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка після передачі української ікони міністру закордонних справ Сергію Лаврову.

Про це повідомляє портал новин Balkan Insight.

Зокрема, зазначається, що хоча ні Додік, ні його партія «Альянс незалежних соціал-демократів» до цього часу не коментували історію з українською іконою, опозиційні політичні лідери у Республіці Сербській висловлюють вимогу щодо відставки Додіка.

"Єдиний правильний шлях - це відставка, відмова від посади, обіймаючи яку, він очевидно не знає, як діяти і врятувати нас від більшої ганьби", - заявив лідер партії Демократичний прогрес Броніслав Бореновіч.

"Низка помилок, розчарувань і зловживань посадою досягла своєї кульмінації зі скандалом, коли він підготував подарунок російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову", - наголосив Бореновіч і підкреслив, що Додік не представляє себе особисто, а переважно сербське утворення у Боснії - Республіку Сербську.

Водночас найбільша з опозиційних партій - Сербська демократична - заявляє, що усі причетні до справи української ікони мають піти у відставку. Лідер цієї партії Мірко Саровіч сподівається, що цього разу винним не вдасться уникнути відповідальності, оскільки ця справа залишає "відбиток на усій нашій нації".

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Як зазначає видання, хоча ще не встановлено, як ікона потрапила у Республіку Сербську, десятки боснійських сербів воювали на боці проросійських бойовиків на сході України і відверто проросійський Додік відстоював їхню справу.

Подарунок Лаврову: що сталося

Голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову українську ікону. Після чого у посольстві України в БіГ вимагали пояснень від Міністерства закордонних справ Республіки, як ікона потрапила до країни.

Згодом у МЗС РФ заявили, що повернуть ікону дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ікона була написана майже 300 років тому і зберігалася в окупованому Луганську.

У Міністерстві культури та інформаційної політики мають намір звернутися до правоохоронних органів з проханням встановити ланцюг переміщення ікони, яку подарували главі російського МЗС Лаврову, з України до Боснії та Герцеговини.

Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила провадження.

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Автор: Віталій Саєнко