За словами експертів, вторгнення на Україну, а тепер і втрата "Луни-25" являють собою помітні плями на репутації Путіна.

"Серйозний конфуз" аварії російського супутника "Луна-25" при посадці на Місяць у минулі вихідні поставив російського диктатора Володимира Путіна в "небезпечне становище". Про це пише express.co.uk, посилаючись на аналіз експертів.

Так, економічний географ, професор Джон Брайсон з Бірмінгемського університету зазначає, що втрата космічного корабля є останньою в низці невдач, які підривають позиції "некомпетентного" лідера всередині країни і на міжнародній арені.

Він нагадує, що "Луна-25" була задумана як демонстрація того, що Росія є "державою, здатною доставити корисний вантаж на місяць". Однак зв'язок з місією було втрачено в суботу вранці, а наступного дня Роскосмос оголосив, що корабель "припинив своє існування".

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"Президент Путін страждає від спотвореного почуття реальності - оскільки він вважає, що Росія залишається великою наддержавою, хоча реальність зовсім інша", - зазначає Брайсон, - "Частиною спотвореного почуття реальності Путіна є його віра в те, що Росія може конкурувати в новій космічній гонці. На жаль для Путіна, після провалу місії "Луна-25" ці амбіції виявилися не більше ніж мрією".

Брайсон зазначає, що вторгнення на Україну, а тепер і втрата "Луни-25" являють собою помітні плями на репутації Путіна.

"Політичному лідеру на посаді Путіна небезпечно завойовувати репутацію людини, що здійснює ряд невдач", - підкреслив експерт.

За словами експерта, є багато причин цієї невдачі, але вони включають в себе розрив глобальних ланцюжків поставок в поєднанні з триваючою нездатністю успішно завершити "спеціальну операцію Путіна на Україні".

На думку професора Брайсона, невдачі Путіна пов'язані з поєднанням неправильного прийняття рішень і його нездатності адекватно інвестувати в російську економічну інфраструктуру. Володимир Путін, пояснив він, схоже, керується застарілим почуттям державного управління, заснованим на територіальних завоюваннях, а не на економічній та науковій майстерності.

"Замість того, щоб надмірно інвестувати в зброю масового знищення, Путіну слід було б інвестувати в російську економічну, наукову та освітню інфраструктуру", - заявив Брайсон, додавши, що "політична спадщина Путіна стане одним з 20 років відсталості Росії".

Крах "Луни-25" - що відомо

Запущений з космодрому Східний на Далекому Сході Росії 11 серпня російський супутник "Луна-25", який був першою спробою РФ після розвалу СРСР здійснити посадку апарату на Місяць, зазнав аварії при посадці.

Глава Роскосмосу Юрій Борисов повідомив, що космічний корабель збився з курсу після того, як його двигуни перегоріли на 43 секунди під час життєво важливої корекції курсу на місячній орбіті.

Також в Роскосмосі поклали провину за провал місії на переривання місячної програми на майже 50 років, в результаті чого "був загублений безцінний досвід".

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