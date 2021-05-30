Це має підтримати економіку курортного острова, яка постраждала через коронакризу.

Індонезійська влада готує програму "Робота з Балі" для державних службовців, мета якої - допомогти відродити постраждалу економіку острова.

Як повідомляє The Jakarta Post, уряд планує відправити чверть усіх держслужбовців на Балі, щоб вони працювали звідти й таким чином стимулювали розвиток місцевої туристичної індустрії. За даними агентства Nikkei, загалом на таку віддалену роботу підуть близько 8 тис. людей.

Очікується, що цей крок збільшить ВВП Балі у другому кварталі цього року і тим самим допоможе провінції оговтатися від падіння, що спостерігається упродовж п'яти кварталів.

Залежна від туризму Балі виявилася однією з найбільш постраждалих внаслідок коронакризи провінцій Індонезії, оскільки кордони залишаються закритими, а готелі та пляжі курорту порожніють, пише Bloomberg.

Читайте такожУпор лежачі прийняти: на Балі придумали незвичайний спосіб покарання туристів за відсутність масок (відео)ВВП Балі скоротився на 9,9% у першому кварталі у порівнянні з минулим роком після скорочення на 9,3% за весь 2020 рік. З січня по березень острів прийняв лише 25 іноземців проти 1,1 млн за той самий період минулого року.

Місцевий уряд також планує прискорити свою програму вакцинації, щоб досягти колективного імунітету до COVID-19 до липня.

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Переклад: Катерина Комолова