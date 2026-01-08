У РФ агресивно відреагували на плани Заходу відправити війська в Україну

Російське МЗС назвало "коаліцію охочих" та Україну "справжньою віссю війни".

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що будь-які війська, направлені до України західними країнами, стануть для Росії "законними бойовими цілями", пише Reuters.

У заяві Росія "попереджає, що розміщення на території України військових підрозділів, військових об'єктів, складів та іншої інфраструктури західних країн буде кваліфікуватися як іноземна інтервенція, яка несе пряму загрозу безпеці не тільки Росії, але й інших країн Європи", цитує видання.

"Усі такі підрозділи й об'єкти будуть розглядатися як законні бойові цілі Збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні МЗС.

Також там зазначили, що "мілітаристські" заяви коаліції охочих та України нібито "утворюють справжню вісь війни".

"Плани її учасників стають дедалі більш небезпечними і руйнівними для майбутнього європейського континенту і його жителів, яких західні політики до того ж змушують оплачувати такі прагнення із власних засобів", - додали в МЗС РФ.

Плани Заходу щодо відправлення військ в Україну

Як повідомляв раніше УНІАН, 6 січня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що тисячі французьких солдатів можуть бути направлені в Україну після припинення вогню. Він уточнив, що "це не сили, які будуть залучені до бойових дій". Крім того, за його словами, Туреччина готова взяти на себе відповідальність за морський компонент гарантій безпеки для України. США ж, сказав Макрон, візьмуть на себе провідну роль у моніторингу припинення вогню після підписання мирної угоди.

Також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що Британія і Франція створять в Україні військові хаби після припинення вогню. на його думку, підписана 6 січня декларація про наміри щодо розміщення сил в Україні у випадку укладення мирної угоди закладає підґрунтя для створення правової основи з метою розгортання британських, французьких військ і військ країн-партнерів на українській землі. Ці сили мають створювати безпеку в українському небі, на морі і на суходолі, а також допомагати відновлювати українські сили на майбутнє.

