Ізраїль атакував Іран: прогриміли десятки вибухів (фото, відео)

Громадян Ізраїлю закликали залишатися поблизу укриттів після несподіваного удару по Ірану, поки ракетна загроза не підтверджена.

Армія оборони Ізраїлю вранці 28 лютого здійснила атаку по території Ірану. Як пише The Jerusalem Post, очевидці повідомляють про вибухи в столиці країни – Тегерані.

Під час операції ізраїльські військові розіслали загальнонаціональне повідомлення із закликом до громадян залишатися поблизу укриттів та інших захищених зон.

"Це проактивне попередження, щоб підготувати громадськість до можливості запуску ракет у напрямку Держави Ізраїль", – заявили в Армії оборони Ізраїлю.

Наразі, за офіційною інформацією, запусків ракет у напрямку Ізраїлю не зафіксовано. Ситуація залишається напруженою.

Тим часом Clash Report публікує кадри, на яких видно густий дим внаслідок ударів по Тегерану. Водночас Ізраїль офіційно закрив повітряний простір над країною.

Натомість Channel 12 з посиланням на джерело у службах безпеки Ізраїлю пише: "Це спільна ізраїльсько-американська атака".

Також у ЗМІ зʼявилась інформація про спробу вбивства президента Ірану Масуда Пезешкіана. Іранські ЗМІ пишуть, що було уражено близько 30 цілей по всьому Ірану, зокрема резиденцію президента Ірану та штаб-квартиру розвідки. Удари тривають.

Напруга навколо Ірану

Раніше США перекинули понад 150 літаків на бази в Європі та на Близькому Сході на тлі напруженості у відносинах з Іраном. У прагненні запобігти атаці, Тегеран заявив, що готовий піти на поступки щодо своєї ядерної програми. Однак там хочуть скасування санкцій і визнання права на збагачення урану.

При цьому Голова Об'єднаного комітету начальників штабів, американський генерал Ден Кейн вважає, що військова кампанія проти Ірану може нести серйозні ризики для Сполучених Штатів Америки.

