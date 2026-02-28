Росія відмовиться від переговорів, якщо Україна не віддасть Донбас, - Bloomberg

При цьому Росія готова підписати мирну угоду, якщо Україна погодиться вивести війська.

Росія готова підписати мирну угоду, якщо Україна погодиться вивести війська з Донбасу. При цьому російські чиновники все більше схиляються до думки, що немає сенсу продовжувати мирні переговори з Україною під керівництвом США, якщо Київ не готовий поступитися територією. Про це пише Bloomberg з посиланням на свої джерела.

"Переговори, заплановані на наступний тиждень, матимуть вирішальне значення для досягнення сторонами угоди про умови припинення війни. Водночас джерела зазначили, що Росія, швидше за все, вийде з переговорів, якщо президент України Володимир Зеленський не піде на поступки", - пише видання.

При цьому, за даними одного з джерел, Росія готова підписати проект меморандуму про мирну угоду, якщо Україна погодиться вивести війська з решти території Донецької області. За цим швидко послідує саміт президентів Володимира Путіна, Дональда Трампа і Володимира Зеленського для підтвердження угоди, що призведе до взаємного виведення російської та української армій, додав він.

Відео дня

Також Росія готова вивести війська з північно-східних районів України – Сумської та Харківської областей, а також Дніпропетровської області – в рамках угоди і не буде наполягати на збільшенні території в південних районах Херсона і Запоріжжя, повідомило одне з джерел.

При цьому Росія погодиться на моніторинг перемир'я під керівництвом США, хоча і не допустить присутності іноземних військ в Україні, а також відмовиться від вимоги обмежити чисельність української армії.

Переговорні команди США, України та Росії зустрічалися двічі цього року в Абу-Дабі та ще раз минулого тижня у Женеві, намагаючись досягти угоди. За словами джерел, знайомих із ситуацією, після женевської зустрічі представники Кремля заявили американським чиновникам, що подальші переговори будуть безглуздими без територіальних поступок з боку України, оскільки практично всі інші питання вже вирішені.

Мирні переговори - новини

Як повідомляв УНІАН, глава Офісу президента Кирило Буданов повідомляв, що головна вимога російської сторони під час першого раунду переговорів у Женеві 4-5 лютого полягала в тому, щоб їй віддали Донбас.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має шанс завершити війну до осені - до проміжних виборів у США в листопаді цього року.

Вас також можуть зацікавити новини: