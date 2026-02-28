Трамп робить дві фатальні помилки щодо Путіна і війни, - оглядач WP

Аналітик вважає, що ставка на домовленості з Кремлем і переоцінка сили РФ можуть призвести до стратегічних прорахунків Заходу.

Позиція президента США Дональда Трампа щодо війни РФ проти України базується на хибних припущеннях про силу та мотивацію Кремля. Про пише американський письменник і політичний оглядач Джордж Вілл у своїй колонці на The Washington Post.

Автор зазначає, що Трамп недооцінює два ключові фактори. По-перше, чим більше ресурсів і людських втрат зазнає режим Володимира Путіна, тим сильніше він зацікавлений у демонстративній "перемозі", щоб виправдати стратегічну помилку. Війна мала довести могутність Росії та нібито штучність української державності, однак фактично оголила розрив між амбіціями Москви та її реальними можливостями, а також посилила українську національну ідентичність.

По-друге, аналітики наголошує: довгострокова безпека Заходу залежить не від поступок Кремлю, а від продовження підтримки України, що виснажує російську армію та економіку.

Відео дня

Надії на "швидкий мир"

За даними Financial Times, після перегляду відео військового параду в Москві Трамп заявив помічникам, що російська армія виглядає "непереможною". Водночас експерти з політичних ризиків з Eurasia Group зазначають, що лише за останні місяці втрати Росії становили десятки тисяч військових щомісяця. За два роки РФ захопила приблизно 1% української території, зазнавши значних людських втрат.

Видання The Economist порівнює нинішні темпи наступу з подіями Другої світової війни: якщо в 1941–1945 роках радянські війська просунулися на 1600 км від Москви до Берліна, то за понад чотири роки війни в Україні російські сили на Донеччині просунулися приблизно на 60 км.

Окрему увагу приділяють проблемам із мобілізацією в Росії. Для компенсації втрат Кремль, за даними західних джерел, змушений залучати іноземців. Британський міністр оборони повідомляв про вербування громадян з Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу, часто – під хибними приводами. Також, за оцінками, значних втрат зазнали й військові з КНДР.

Матеріал також звертає увагу на політичний вимір. Державний секретар США Марко Рубіо відвідував Угорщину, де висловив підтримку прем’єр-міністру Віктору Орбану напередодні виборів. Орбан вважається одним із найбільш лояльних до Москви лідерів у Європі та неодноразово блокував рішення ЄС щодо допомоги Україні.

Аналітик підсумовує: розрахунок на швидке завершення війни через персональні домовленості з Кремлем ігнорує реальний стан російської економіки, армії та внутрішньої політики.

"Не сподівайтеся, що ті, хто вигідно піднявся на орбіту Путіна, спрямують свого одержимого благодійника до того, що в Стратегії національної безпеки Трампа, опублікованій у грудні, називається "швидким припиненням бойових дій в Україні", - підсумував Вілл.

Мирні перспективи - чого чекати від Путіна

Як повідомляв УНІАН, за будь-якими оцінками, президент РФ Володимир Путін явно провалив свої військові плани в Україні.

За даними The Financial Times, Путін занадто занурився у війну, щоб погодитися на менше. "Через свою впертість він ставить під загрозу удачу мати проросійського президента США. Деякі люди просто не можуть прийняти позитивну відповідь", - додали у виданні.

Попри формальне продовження мирних переговорів між Москвою та Києвом, Кремль, ймовірно, не зацікавлений у реальній угоді та може вдатися до загострення війни, якщо не отримає стратегічних поступок. Таку оцінку озвучив старший науковий співробітник Центр Росія Євразія Карнегі Олександр Баунов.

Вас також можуть зацікавити новини: