Платять фермери та будівельники: ЗМІ дізналися, як Росія вербує іноземних найманців

Приватні вербувальники шукають до своєї команди студентів-лінгвістів зі знанням англійської, французької, арабської, хінді, суахілі, урду та інших мов.

Російська армія все більше залежить від іноземних найманців, яких часто вербують обманом з бідних країн. Про це пишуть "Важливі історії".

Відзначається, що на початку цього року втрати ЗС РФ стали перевищувати обсяги рекрутингу, і тепер Москві потрібно придумувати нові способи, як поповнювати воюючі підрозділи.

На тлі цієї ситуації в Росії з'явилася комерційна ніша вербування іноземців на війну. Журналісти вивчили одну з таких приватних компаній - московський центр "Воєвода".

Важливо, що приватні вербувальники шукають собі в команду студентів-лінгвістів зі знаннями англійської, французької, арабської, хінді, суахілі, урду та інших мов. Щоб оформити візи майбутнім найманцям, вербувальники шукають "своїх людей" у дипмісіях. У "Воєводі" описують свою роботу так:

"Достукатися до консула в країні, де "другий день стріляють в аеропорту", і "вирішувати питання" в юрисдикціях з тотальною корупцією".

Відзначається, що вербувальники-"фрілансери" часом заробляють на перепродажу людей на війну більше, ніж самі учасники війни в Україні. Так, один з "підрядників" "Воєводи" отримав за підбір нових контрактників близько 7 млн рублів - на третину більше, ніж в середньому може отримати новобранець-контрактник на фронті в перший рік служби з урахуванням величезних разових виплат.

За 2025 рік "Воєвода" отримав на вербування понад 360 млн рублів. Величезна частина з цього - бюджетні кошти Москви, а також регіонів і муніципалітетів.

Інша частина - це побори з великих компаній і приватних осіб. Мільйони рублів за "пошук і підбір кандидатів" для укладення контракту з ЗС РФ "Воєводі" переказують девелопери і компанії з агропромислового сектора. Серед мимовільних донорів є також літні фермери з глибинки, благодійні фонди, які повинні допомагати дітям, і профспілки бюджетників.

Джерела видання кажуть, що так влада змушує їх відкуповуватися від проблем. Зайвих коштів у бюджетах немає, і тому на завезення нових бійців для фронту скидаються бізнес і селяни.

Вербування іноземців до армії РФ

Видання The Telegraph писало, що Росія заборонила вербування іноземних найманців з десятків країн після того, як африканські держави висловили обурення тим, що їхніх громадян обманом залучають до війни проти України.

Стверджується, що Москва випустила "стоп-список" для військових вербувальників, забороняючи громадянам з 43 країн вступати на службу. До нього увійшли кілька основних союзників РФ, зокрема Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Куба, Іран і Венесуела, а також багато африканських країн.

