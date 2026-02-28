Археологи знайшли хлопчика кам'яного віку, похованого в оленячій шкурі та головному уборі з пір'ям дятла

Дослідники проаналізували загалом 139 зразків ґрунту, взятих із поховань у Скатехольмі.

Понад сім тисячоліть тому, в кам'яному столітті, на території сучасної Швеції, скорботні поховали хлопчика з короною з пір'я дятла, а в іншій могилі - жінку в різнокольорових хутряних і пір'яних туфлях, як показало нове дослідження. Про це пише Live Science.

Відзначається, що ці деталі були виявлені завдяки нещодавно розробленій методиці, що дозволяє ідентифікувати сліди волосся і пір'я в ґрунті, взятому з древніх поховань, повідомили дослідники.

"Як правило, хутро, рослинні волокна та інші м'які органічні матеріали виявлялися тільки в певних умовах, наприклад, у підводних місцях або в льодовиках. За допомогою нашого методу можна виявити мікроскопічні волокна навіть у місцях з поганою збереженістю", - заявила Туйя Кіркінен, археолог з Гельсінського університету.

Відео дня

У дослідженні, опублікованому в журналі Archaeological and Anthropological Sciences, вчена та її колеги детально описали свідчення наявності недовговічних матеріалів, виявлених у 35 похованнях у Скатехольмі, археологічній пам'ятці пізнього мезоліту на півдні Швеції, недалеко від узбережжя Балтійського моря, яка використовувалася групами мисливців-збирачів як кладовище з 5200 по 4800 рік до н.е.

Як проводився аналіз

Вчені проаналізували в цілому 139 зразків ґрунту, взятих із поховань у Скатехольмі. Спочатку вони ідентифікували фрагменти кісток, кременю, деревного вугілля та насіння в ґрунті. Потім вони просіяли і центрифугували зразки і досліджували мікрочастинки, що залишилися - волокна, волосся і пір'я - під мікроскопом.

Цікаво, що волосся ссавців було виявлено в 20 похованнях, але тільки 25% з них вдалося зіставити з певним видом тварини, включаючи видр, оленів і корів. Однак в одній могилі дослідники виявили сліди шерсті зайцеподібного (гірського зайця), куницевого (ласки або товстоголовки), кажана і сови, всі вони були знайдені в області голови молодого чоловіка. Намистини з зубів благородного оленя, також знайдені в області голови, дозволяють припустити, що молодий чоловік був похований з декоративним головним убором.

На підставі аналізу дослідники дійшли висновку, що щонайменше 21 людина була похована з пір'ям, багато з якого належало водоплавним птахам. Кілька частинок пір'я були виявлені в ґрунті, взятому з області голови і шиї померлих, що дозволяє припустити, що вони могли використовуватися в головних уборах.

В одній могилі археологи виявили скелет дитини і дорослого чоловіка, похованих із зубами бурого ведмедя, бурштиновими намистинами, кістяними і кам'яними знаряддями і червоною охрою. У зразку ґрунту, взятому з простору між ними, було виявлено один волосок оленя і, можливо, перо дятла. Ці мікрочастинки дозволяють припустити, що дитина могла бути одягнена в одяг з оленячої шкіри і головний убір з пір'ям дятла.

Відзначається, що в могилі літньої жінки зразки ґрунту з її шиї виявили пір'я водоплавних птахів, які, ймовірно, складали головний убір або накидку з пір'ям. На її правій п'яті зразки ґрунту виявили біле волосся ласки або горностая і коричневе волосся хижака, що дозволяє припустити, що вона була одягнена в різнокольорове взуття, яке розпалося за століття. Співавтор дослідження Крістіна Маннермаа, археолог з Гельсінського університету, заявила:

"Дослідження підкреслює значимість птахів і їх пір'я і дає нові захоплюючі знання".

Хоча нова методика працює добре, Кіркінен зазначила, що "ідентифікація мікроскопічних фрагментів пір'я і волосся на видовому рівні ускладнена, і цей аспект методу аналізу можна ще вдосконалити".

Важливо, що подальші дослідження можуть включати аналіз більш нещодавно зібраних зразків ґрунту та використання аналізу ДНК осадових порід для підвищення ймовірності виявлення м'яких органічних залишків, підсумували дослідники.

Новини археології

Дивні символи, вирізані на пластині з бивня мамонта, знайденої в печері на південному заході Німеччини, можуть бути найдавнішою відомою формою протописьменності.

Понад 40 тисяч років тому люди вже наносили знаки на інструменти та скульптури - це були повторювані лінії, насічки, крапки та хрести. Втім, довгий час залишалося незрозумілим, скільки саме інформації передавали ці символи.

Вас також можуть зацікавити новини: