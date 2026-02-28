Іран вдарив по Ізраїлю залпами ракет

Іран випустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю, у відповідь США готуються до багатоденної операції.

Іран здійснив кілька хвиль атак по Ізраїлю у відповідь на атаку ЦАХАЛ на Тегеран та низку інших міст країни.

Як повідомляє Clash Report, під час першої хвилі Іран випустив в бік Ізраїлю близько 30 балістичних ракет. За даними Армії оборони Ізраїлю, через кілька хвидин ще один залп був здійснений у бік країни. Йдеться про балістичні ракети. У Тель-Авіві спостерігається дим після останніх обстрілів.

Університетські заняття по всьому Ірані сьогодні скасовано, а з завтрашнього дня навчання проходитиме у віртуальному форматі. Очікується, що американські військові проведуть багатоденну операцію проти Ірану.

Відео дня

Іран готується помститися Ізраїлю і "дати рішучу відповідь", повідомляє державне телебачення країни.

Атака на Іран - останні новини

Нагадаємо, що сьогодні Армія оборони Ізраїлю здійснила атаку по території Ірану. Очевидці повідомляють про вибухи в столиці країни – Тегерані. Джерела стверджували, що це спільні удари Ізраїлю та США.

Президент США Дональд Трамп заявив про початок масштабної бойової операції американських військ проти Ірану. Він зазначив, що метою операції є захист американського народу та усунення "неминучої загрози" з боку іранського режиму.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї не перебуває в Тегерані та був переведений у "безпечне місце" після ударів США та Ізраїлю. Це підтвердив іранський чиновник агентству Reuters.

