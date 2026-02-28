Атака на Іран: аятоллу Алі Хаменеї сховали у 'безпечне місце'

Хаменеї переведений у "безпечне місце" після превентивних ударів Ізраїлю та США по Тегерану, зазначив іранський чиновник.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї не перебуває в Тегерані та був переведений у "безпечне місце" після ударів США та Ізраїлю. Це підтвердив іранський чиновник агентству Reuters.

Іранські ЗМІ повідомили про удари США та Ізраїлю, спрямовані проти Управління розвідки КВІР, а також про удари по центру Тегерана. Країна закрила свій повітряний простір у відповідь на удари.

Представник ізраїльської служби безпеки повідомив агентству, що операцію планували місяцями, а її терміни були визначені кілька тижнів тому.

Відео дня

Джерела в оборонному відомстві заявили, що однією з цілей операції під назвою "Щит Юди" буде "усунення загроз ізраїльському внутрішньому фронту, з акцентом на ракетні пускові установки та бази безпілотних літальних апаратів".

Атака на Іран - останні новини

Нагадаємо, що сьогодні Армія оборони Ізраїлю здійснила атаку по території Ірану. Очевидці повідомляють про вибухи в столиці країни – Тегерані. Джерела стверджували, що це спільні удари Ізраїлю та США.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив про початок масштабної бойової операції американських військ проти Ірану. Він зазначив, що метою операції є захист американського народу та усунення "неминучої загрози" з боку іранського режиму.

Вас також можуть зацікавити новини: