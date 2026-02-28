Після атаки дронів: в Краснодарському краю горить НПЗ

Пожежа спалахнула після падіння "уламків БПЛА" на території підприємства, переконують місцеві чиновники.

У станиці Новомінській Канівського району Краснодарського краю РФ після атаки безпілотників виникла пожежа на території нафтопереробного підприємства. Про це повідомив офіційний Telegram-канал оперативного штабу регіону.

За версією російських чиновників, займання сталося через падіння "уламків БПЛА". Попередньо постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби, площу пожежі уточнюють.

Назву підприємства влада прямо не вказує, однак у Новомінській розташований лише один нафтопереробний завод – міні-НПЗ компанії Албашнефть.

Підприємство запустили у липні 2010 року. Його проєктна потужність становить до 320 тисяч тонн нафти на рік. Завод виробляє прямогонний бензин, дизельне пальне та судновий мазут.

Це вже не перша атака на цей об’єкт. У лютому 2025 року після удару безпілотників на території НПЗ загорілися кілька резервуарів із нафтопродуктами. За даними з відкритих джерел, підприємство розташоване приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту в Україні.

Удари по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, США висловили демарш Україні через атаку безпілотників на російський нафтовий об'єкт у Новоросійську. Удари зачепили американські економічні інтереси, зокрема інвестиції компанії Chevron у Казахстані.

Через пошкодження інфраструктури трубопроводу Каспійського трубопровідного консорціуму суттєво скоротився експорт казахстанської нафти до Чорного моря.

Натомість генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що останні заяви США щодо небажаних ударів по російських НПЗ через побоювання зростання світових цін на нафту та "демарш" щодо атак на об'єкти в Новоросійську викликали резонанс. Україна змушена балансувати між стратегічними цілями та стосунками з партнерами.

