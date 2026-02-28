Вмикають повітряну тривогу одним кліком: NYT дізнався про секретний центр у Харкові

Головний фахівець, 23-річний Дмитро розповів, що намагається зробити все якомога швидше, щоб "у людей було більше часу сховатися".

У Харкові під землею працює секретний центр реагування на надзвичайні ситуації, де українські фахівці активують сотні сирен по всьому місту, щоб оголосити повітряну небезпеку.

Про це написали журналісти видання New York Times (NYT), які побували на об’єкті. Повідомляється, що у центрі реагування працюють команди цивільних фахівців - саме вони активують сирени, попри те, що багато українців вважають, що це автоматизований процес.

Головний фахівець, 23-річний Дмитро розповів, що намагається зробити все якомога швидше, щоб "у людей було більше часу сховатися".

Центр працює цілодобово за 12-годинними змінами. Відповідальним за саме ввімкнення сирен є головний фахівець, на робочому місці якого є дві мишки. Одна з них виконує звичайні завдання, а інша спеціальна - вона активує понад 500 сирен повітряної тривоги, які розташовані у місті, вимикаючись після кожного використання, щоб запобігти випадковим клікам.

Також фахівець використовує радіолокаційну карту, на якій навколо міста окреслене синє коло. Дрон, що потрапляє в коло, може досягти міста приблизно за 8 хвилин, тож, коли він його перетинає, фахівець негайно вмикає сирени.

При цьому співробітники центру оповіщення пильно стежать за тим, щоб не вмикати сигналізацію занадто рано, щоб не втратити довіру городян.

Однак, коли йдеться про ракети, сирени активують одразу, щойно виявляють запуск. Іноді команда центру сама бачить загрозу на радарі, але, крім цього, отримує інформацію через прямий зв'язок із військовими.

Крім ввімкнення сирен у застосунку карти тривог, яким користується більшість українців, фахівці також натискають велику червону кнопку на екрані для ввімкнення сирен загальноміського масштабу. Усе це відбувається менш ніж за 2 секунди.

Керівниця Аліна Устюхова розповіла, що ця робота вимагає твердості, витримки й зосередженості. Щоб знайти людину на посаду головного фахівця знадобилося пів року.

Дмитро, який обіймає цю посаду вже три місяці, сказав, що завжди мав спокійну поведінку і що до стресу звиклий. Майже всю свою зміну він сидить нерухомо.

Родина хлопця не знає, ким він працює. Дмитро пояснив, що не хоче вона знала, яка на ньому лежить відповідальність. Про його роботу знає лише його дівчина.

"Можливо, вона щоразу думає про мене, [коли вмикається тривога]", - сказав Дмитро.

Оповіщення повітряної тривоги

В кінці минулого року стало відомо, що в Україні по-новому сповіщатимуть про повітряні тривоги. Як зазначала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, новий підхід має дати змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність.

Тоді вона деталізувала, що система пройшла тестування у 13 регіонах і була запроваджена на всі області.

