Напруга навколо Ірану: найпотужніший авіаносець США наближається до Ізраїлю

USS Gerald R. Ford демонструє могутність і готовність до дій у Середземному морі.

Найпотужніший авіаносець у світі, USS Gerald R. Ford (CVN 78), перетинає Середземне море, наближаючись до берегів Ізраїлю на тлі атаки на Іран.

Як пише The Jerusalem Post, судно вагою близько 100 000 тонн та довжиною 337 метрів обладнане найсучаснішими системами запуску та відновлення літаків, здатне перевозити понад 75 літальних апаратів і підтримувати до 270 бойових вильотів на добу у надзвичайних умовах.

Авіаносець оснащений двома ядерними реакторами A1B, які забезпечують роботу електромагнітної катапульти EMALS та системи аерофінітора AAG, а також високотехнологічними ліфтами для озброєння. Завдяки електромагнітному "режиму-привид" його складно відстежити за допомогою цивільних систем навігації.

На борту перебуває близько 2600 членів екіпажу, а загальна чисельність з авіакрилом і допоміжними групами сягає 4500 осіб. Для екіпажу створені комфортабельні житлові блоки та сучасний плавучий медичний центр із операційною, відділенням інтенсивної терапії та лабораторією.

Поблизу Ізраїлю "Форд" виступає стратегічним стримуючим фактором, здатним забезпечити як оборону, так і масовані удари. Попри на технічні недоліки, зокрема проблеми з каналізацією та тестуванням нових систем, авіаносець є символом технологічної переваги США та готовий змінювати хід подій у регіоні.

Напруга на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Армія оборони Ізраїлю здійснила атаку по території Ірану. Очевидці повідомляють про вибухи в столиці країни – Тегерані.

Під час операції ізраїльські військові розіслали загальнонаціональне повідомлення із закликом до громадян залишатися поблизу укриттів та інших захищених зон.

Також у ЗМІ зʼявилась інформація про спробу вбивства президента Ірану Масуда Пезешкіана. Іранські ЗМІ пишуть, що було уражено близько 30 цілей по всьому Ірану, зокрема резиденцію президента Ірану та штаб-квартиру розвідки. Удари тривають.

