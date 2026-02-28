У ВР відповіли, коли Росія може піти на мирний договір з Україною

За словами нардепа, ситуація залежить від американських та європейських союзників.

Наразі Росія не демонструє жодної готовності до припинення бойових дій. Про це заявив нардеп, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтервʼю Radio NV, відповідаючи на запитання, коли зʼявляться шанси на те, що РФ може підписати мирний договір.

"Вона (Росія - УНІАН), як і рік тому, і з початку війни, за великим рахунком, висуває абсолютно нереалістичні для української влади, для президента, для Верховної Ради вимоги щодо звільнення тих територій, які є нашими територіями, які для нас звільняти неприпустимо за жодних обставин. Тому ми зараз маємо не дуже позитивний сигнал на перемовинах щодо динаміки їхнього проведення", - сказав політик.

Веніславський вважає, що ситуація залежить від американських та європейських союзників України.

"І президент неодноразово говорив, що необхідно просто пам’ятати завжди, хто є агресор, хто розв’язав цю війну, і тиснути на агресора, завдаючи йому дуже складних ситуацій в економіці, в політиці тощо, і в житті громадян", - наголосив нардеп.

Він додав, що якщо буде консолідація зусиль партнерів України щодо посилення санкційного тиску та якщо ЗСУ та інші складові сектору безпеки й оборони будуть одночасно завдавати відчутних ударів по обʼєктах у Росії, то згодом РФ зрозуміє, що досягнути максималістських цілей на лінії фронту завдяки воєнним діям вона точно не зможе.

"І я думаю, що коли ці проблеми в Росії почнуть відчуватися набагато гостріше, ніж зараз, тоді будуть шанси, можливість піти на якийсь мирний договір з боку Російської Федерації", - сказав Веніславський.

Мирні переговори - останні новини

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп розчарований у мирних переговорах щодо війни в Україні. За словами політика, Трамп хоче, аби війна в Україні закінчилися та вже зробив багато для цього.

"Він просто не розуміє, як дві країни в такій жорстокій, жахливій і кривавій війні не можуть домовитися, як її завершити... Стів (Віткофф, - ред.) їздив не знаю скільки разів за власний кошт по всьому світу, щоб довести це до завершення. Тож у нас багато людей, які вклали чимало зусиль у це, і я думаю, ми досягли прогресу у звуженні питань, але деякі питання, на жаль, залишаються дуже, дуже складними", - додав Рубіо.

Водночас спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф пояснив, за яких умов Україна та РФ можуть укласти мирну угоду. Він вважає, що не може бути ніякої мирної угоди, поки українці не матимуть відчуття, що конфлікт не повториться знову.

"І наші протоколи безпеки розроблені для того, аби люди мали сильне відчуття, що вони зможуть жити в мирі, мати життя для своїх дітей, не мати такого насилля між двома країнами, і що цей конфлікт ніколи більше не повториться", - сказав Віткофф.

