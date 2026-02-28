'Чудова зброя': Кім Чен Ин показав снайперські гвинтівки 'нового покоління'

Такі гвинтівки виготовила Академія оборонних наук КНДР.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин подарував партійним та військовим чиновникам нові снайперські гвинтівки, назвавши їх "чудовою зброєю" та знаком своєї довіри. Про це повідомило державне інформаційне агентство KCNA, передає Reuters.

У пʼятницю, 27 лютого, Кім зустрівся з провідними кадрами та командувачами в штабі Трудової партії Кореї та вручив кожному з них гвинтівку нового покоління, яку розробила Академія оборонних наук країни.

"Як уже було оприлюднено, ця снайперська гвинтівка нового покоління, розроблена і вироблена нашою Академією оборонних наук, є дійсно чудовою зброєю", - заявив лідер КНДР.

Серед тих, хто отримав такі гвинтівки, були члени Центральної військової комісії партії, старші командири Корейської народної армії та гвардійських підрозділів, а також сестра Кіма Кім Йо Чон, яку журналісти KCNA вперше назвали директором Департаменту загальних справ Центрального комітету партії.

Також на фотографіях, які опублікували в KCNA, можна побачити дочку Кіма. Вона була присутня на церемонії вручення подарунків та стріляла з гвинтівки на стрільбищі.

"Чу Е, якій, як вважають, трохи більше десяти років, все частіше з'являється в державних ЗМІ, супроводжуючи батька під час виїздів на місця, зокрема під час інспекцій збройових проєктів, що викликає спекуляції аналітиків про те, що її готують до ролі лідера країни в четвертому поколінні", - додають в Reuters.

Раніше Кім Чен Ин заявив, що готовий покращити відносини із США, але є одна умова. За його словами, це стане можливим, якщо Вашингтон визнає його країну ядерною державою.

"Ми маємо плани щороку посилювати національні ядерні сили і докладати всіх зусиль для збільшення кількості ядерної зброї. Якщо США відмовляться від своєї ворожої політики, у нас не буде причин не прагнути до поліпшення відносин. Майбутнє відносин між Північною Кореєю і США повністю залежить від позиції США", - сказав лідер КНДР.

Також повідомлялось, що армія КНДР отримала велику партію 600-мм реактивних систем залпового вогню. Кім Чен Ин зазначив, що нова РСЗВ "ідеально поєднує в собі точність і руйнівну силу тактичних балістичних ракет зі швидкістю вогню багатоствольних ракетних установок".

