Трамп: США розпочали масштабну військову операцію в Ірані

США розпочали масштабну операцію проти Ірану з метою знищення ракетної інфраструктури та військового флоту країни.

Президент США Дональд Трамп заявив про початок масштабної бойової операції американських військ проти Ірану.

Як повідомляє Clash Report, Трамп зазначив, що метою операції є захист американського народу та усунення "неминучої загрози" з боку іранського режиму.

Трамп наголосив, що США планують знищити ракети Ірану, повністю ліквідувати його ракетну промисловість та знищити військовий флот країни. Деталі операції наразі не розкриваються.

Крім того, Трамп закликав іранську Ісламську революційну гвардію скласти зброю, заявивши, що до них будуть ставитися справедливо з повним імунітетом – або їм загрожує неминуча смерть.

Окремо Трамп назвав іранський режим "жорстокою групою дуже небезпечних, страшних людей".

"Їхні загрозливі дії безпосередньо загрожують США, нашим військам, нашим базам за кордоном і нашим союзникам по всьому світу", - заявив він.

Оновлено о 9:53. Також Трамп заявив, що "терористичний іранський режим ніколи не зможе мати ядерну зброю".

"Я скажу це ще раз: вони ніколи не зможуть мати ядерну зброю", - наголосив він.

При цьому американський лідер визнав, що внаслідок операції в Ірані можуть бути жертви, зокрема й серед військових США.

"У нас можуть бути жертви – це часто трапляється під час війни – але ми робимо це заради майбутнього", - заявив він.

Трамп окремо звернувся до іранців:

"Коли ми закінчимо, візьміть владу у свої руки – вона буде ваша. Це, напевно, ваш єдиний шанс протягом багатьох поколінь".

"Бомби будуть падати всюди", - пригрозив Трамп.

Іран сьогодні - що відомо

Сьогодні Армія оборони Ізраїлю здійснила атаку по території Ірану. Очевидці повідомляють про вибухи в столиці країни – Тегерані.

Також у ЗМІ зʼявилась інформація про спробу вбивства президента Ірану Масуда Пезешкіана. Іранські ЗМІ пишуть, що було уражено близько 30 цілей по всьому Ірану, зокрема резиденцію президента Ірану та штаб-квартиру розвідки. Удари тривають.

Джерела стверджували, що це спільні удари Ізраїлю та США.

