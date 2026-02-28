Ще одна африканська країна поскаржилася на вербування Росією своїх громадян для війни

За словами журналістів, зростає занепокоєння щодо вербування африканців для боротьби на боці російської армії.

Країна у Західній Африці Гана наполягає на залученні РФ до пошуку спільних шляхів запобігання вербуванню її громадян для участі у війні в Україні. За оцінками, з початку повномасштабного вторгнення на фронті загинуло 55 громадян Гани. Про це пише Bloomberg.

Як зазначив міністр закордонних справ країни Самуель Окудзето Аблаква, відповідь з російського боку "не надходила".

"Нам потрібно ще більше залучити їх до співпраці", - сказав він.

У Bloomberg нагадали, що Аблаква нещодавно відвідав Україну, аби зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та домовитися про звільнення двох ганців, яких було захоплено у полон. За його словами, їх завербували приватні агенти, які обіцяли їм роботу, але у підсумку їх відправили на передову, воювати за Росію.

"Зростає занепокоєння щодо вербування африканців для боротьби на боці російської армії, яка відчуває нестачу особового складу у війні проти України. Кенія та Південна Африка заявили, що нещодавно забезпечили репатріацію громадян, яких обманом змусили підписати контракти з російською армією", - зазначили у виданні.

Водночас українська розвідка повідомляє, що проти України воюють понад 1780 африканців з 36 країн. Аблаква наголосив, що з них 272 - ганці, 55 з яких загинули, а двоє були захоплені у полон.

Міністр додав, що заробітна плата, яку їм обіцяли, становить від 30 до 40 тисяч доларів на рік.

"Неприбуткова дослідницька організація Inpact у своєму звіті цього місяця зазначила, що з 1417 африканців, яких вона ідентифікувала як тих, хто воює за Росію, 234 є ганцями, 335 - камерунцями і 361 - єгиптянами, що представляють країни з найбільшою кількістю громадян, завербованих для участі у бойових діях", - підкреслили у Bloomberg.

Іноземні найманці на війні в Україні

Раніше ЗМІ дізналися, як Росія вербує іноземних найманців. Зокрема журналісти вивчили одну з приватних компаній - московський центр "Воєвода". Зазначається, що приватні вербувальники шукають собі в команду студентів-лінгвістів зі знаннями англійської, французької, арабської, хінді, суахілі, урду та інших мов.

Як виявилося, за 2025 рік "Воєвода" отримав на вербування понад 360 млн рублів. Величезна частина з цього - бюджетні кошти Москви, а також регіонів і муніципалітетів.

Водночас The Telegraph писав, що Росія заборонила вербування іноземців, щоб задобрити союзників з Африки. Зазначається, що Москва видала "стоп-список" для військових вербувальників, забороняючи громадянам із 43 країн вступати на службу. До списку увійшли Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Куба, Іран та Венесуела, а також багато африканських країн.

