Вашингтон не хоче погіршувати і без того непрості відносини з Тегераном, особливо на тлі виборів в США.

Іран, ймовірно, передав Росії кілька сотень балістичних ракет малої дальності. Попри грізні погрози з Білого дому, реакція США на цю подію, швидше за все, буде млявою, пише The New York Times.

Зазначається, що країни "Групи Семи" (G7) ще у березні попереджали, що запровадять узгоджені санкції проти Ірану, якщо він передасть ракети росіянам. Це попередження було повторене на саміті НАТО у Вашингтоні в липні.

Речник Ради національної безпеки США Шон Саветт сьогодні підтвердив, що Вашингтон та його ключові союзники "готові завдати значних наслідків" Ірану за поставку ракет.

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Але, як зауважує NYT, попри погрози, президент Джо Байден має багато причин для стриманості. Наприклад, США протягом багатьох місяців проводили "продуману дипломатію з Іраном", намагаючись запобігти переростанню війни в Газі в регіональний конфлікт. Вочевидь, Байден не хоче звести нанівець ці зусилля.

"Оскільки американська президентська кампанія в самому розпалі, а президент Байден — кульгава качка, незрозуміло, наскільки сильною буде відповідь Вашингтона", – сказав виданню високопоставлений європейський чиновник, ім’я якого не називається.

Деякі співрозмовники газети припускають, що реакція Байдена полягатиме в тому, що він схвалить поставку в Україну ракет більшого радіусу дії. Однак і тут є сумніви, адже Байден вже показав, як він вміє боятися ескалації війни і обмежувати Україну в засобах.

"Західні офіційні особи також стурбовані тим, щоб не загнати в кут нового президента Ірану Масуда Пезешкіана, який вважається чимось поміркованим у правлячому істеблішменті країни", – пише NYT.

Іран, ймовірно, передав Росії ракети

Як писав УНІАН, напередодні американська газета Wall Street Journal повідомила, що Іран передав Росії кілька сотень балістичних ракет Fath-360. Цю ж інформацію публікує і британська The Times.

За словами експертів, якщо така поставка справді відбулася, то в першу чергу росіяни будуть використовувати отримані ракети для ударів по прифронтових містах, зокрема по Харкову.

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