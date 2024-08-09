В країні зазначили, що ці ракети оснащені боєголовками високої вибухової сили.

В Ірані повідомили про нову "невизначену" ракету, яку розробила країна через зростаючі побоювання повномасштабної війни на Близькому Сході, пише The Telegraph.

Державні ЗМІ заявили, що у п'ятницю іранський Корпус вартових ісламської революції повідомив, що його військово-морський флот має на озброєнні нові крилаті ракети, які оснащені боєголовками високої вибухової сили, які неможливо знайти.

У виданні наголосили, що заява найпотужнішої безпекової організації Ірану збігається з ескалацією напруженості в регіоні після того, як країна пообіцяла помститися за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаіла Ханії, в той час, як Ізраїль не підтвердив та не заперечив свою причетність.

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"У сучасному світі треба бути сильним, щоб вижити, або здатися. Середнього шляху немає", - заявив головнокомандувач гвардії, генерал-майор Хоссейн Салямі.

"На озброєнні військово-морського флоту ЗС Іраку з'явилася велика кількість крилатих ракет. Ці нові ракети мають боєголовки високої вибухової сили, які неможливо виявити, і вони здатні завдати значної шкоди і потопити свої цілі", - йдеться в заяві гвардійців, яку цитує The Telegraph.

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Як повідомляв УНІАН, Сирія попередила Ізраїль про "ескалацію", яка насувається. Така заява пролунала через загострення регіональної напруженості, яке було частково викликаного смертоносним ударом по окупованій території, на яку претендують обидві країни.

Також видання Politico заявило, що Іран може переглянути плани щодо атаки на Ізраїль, адже адміністрація США намагається уникнути ескалації конфлікту на Близькому Сході.

"За словами чиновників, тепер Тегеран дедалі більше погоджується з думкою Вашингтона, хоча спочатку заперечував її... Чиновники заявили, що вони очікують певної реакції Ірану на вбивство Ханії, але Тегеран, схоже, переорієнтувався, і США не очікують нападу на Ізраїль найближчим часом", - написали у виданні.

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