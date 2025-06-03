Офіційний Тегеран не готовий йти на поступки в обмін на зняття санкцій.

Ціни на нафту зросли у вівторок, 3 червня, на тлі інформації про готовність Ірану відхилити пропозицію США щодо ядерної угоди, яка була б ключовим фактором для послаблення санкцій проти Тегерану, а також через слабкий долар, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 21 цент, до 64,84 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate "підскочила" ще 27 центів, до 62,79 долара за барель.

Вартість "чорного золота" зростає другий день поспіль, попри рішення ОПЕК+ про підвищення видобутку нафти на 411 тисяч барелів на добу. Деякі учасники ринку очікували, що зростання видобутку буде суттєвішим, тому вони перестали допомагати нафті дешевшати.

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"Оскільки найгірші побоювання не виправдалися, інвестори згорнули свої "ведмежі" позиції, які вони зайняли перед зустріччю на вихідних", - зазначають аналітики ANZ у своїй записці.

Геополітична напруженість також не дає цінам впасти. Іран готовий відхилити пропозицію США про ядерну угоду. За словами одного з іранських дипломатів, вона не враховує інтереси Тегерана і не пом'якшує позицію Вашингтона щодо збагачення урану.

Якщо ядерні переговори між США та Іраном проваляться, це може означати продовження санкцій проти Ірану, які обмежать обсяги постачання сировини на ринок і сприятимуть зростанню цін на нафту.

"Плече" цінам підставила пожежа в канадській провінції Альберта. Вона призвела до тимчасової зупинки частини видобутку нафти і газу, що може зменшити пропозицію.

За підрахунками журналістів, лісові пожежі в Канаді вплинули на близько 7% від загального обсягу видобутку нафти в країні.

Ціни на нафту - останні новини

Вартість "чорного золота" зросла 2 червня, попри рішення ОПЕК+ про збільшення квоти на видобуток на 411 тисяч барелів на добу.

Підтримує зростання цін і відсутність прогресу в американсько-іранських перемовинах стосовно ядерної програми Тегерану. Президент США Дональд Трамп погрожував Ірану силою, якщо він не піде на поступки.

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